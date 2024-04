Previsió del temps a Catalunya: la calor augmenta i hi haurà sensació de (gairebé) estiu

Cels clars, valors tèrmics alts i ni rastre de pluja. No fa ni tan sols un mes de primavera, però la sensació tèrmica d'aquest dijous 11 d'abril a Catalunya es pot dir que és gairebé d'estiu.

I és que segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el cel estarà clar o poc ennuvolat pel pas d'algunes franges de núvols alts. A banda, hi haurà alguns intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu fins a primera hora del matí.

La temperatura mínima serà similar o lleugerament més gran. Mentrestant, la màxima pujarà entre lleugerament i moderadament, i ho farà acusadament a punts del Pirineu. En canvi, al litoral sud podrà baixar entre lleugerament i moderadament. Hi haurà una notable amplitud tèrmica.

Vent i visibilitat

D'altra banda, segons la previsió del Meteocat, el vent bufarà fluix i de direcció variable al començament i al final de la jornada. Durant les hores centrals del dia s'imposarà el vent, entre fluix i moderat, de component sud i est al litoral, i de component sud i oest a l'interior.

Fins a primera hora del matí, a l'Empordà, bufarà tramuntana entre fluixa i moderada, amb cops forts, quan també s'arribaran cops molt forts al nord de l'Alt Empordà.

Al mateix temps que també al Pirineu bufarà vent de component nord, fluix o moderat en general, amb cops forts i molt forts als cims de la serralada.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, encara que serà localment regular de matinada al vessant nord del Pirineu.

Avanç dels propers dies

La pujada de termòmetres es mantindrà per al proper divendres 12 i també per als dos dies del cap de setmana, tant el divendres 13 com el dissabte 14 d'abril... en què la sensació estiuenca es mantindrà, si no és que s'intensifica.

Els que vulguin estar pendents del cel per veure si plou poden anar pensant en una altra cosa; els mapes del Meteocat descarten que hi hagi cap precipitació a tot el territori català, com a mínim, en les properes 72 hores.