per Pau Arriaga Pérez

Les temperatures segueixen altes... però no tant com al tram final de la setmana passada ni durant els dos dies del cap de setmana. Els termòmetres donen una petita treva a Catalunya i fins i tot podrien caure precipitacions localitzades en alguns punts aquest dilluns 15 d'abril.

I és que segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest dilluns 15 d'abril predominarà el cel poc o mig ennuvolat per bandes de núvols alts en general. A banda, al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'extrem nord, el cel romandrà mig ennuvolat, puntualment molt fins al final del matí.

A partir de llavors creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on el cel quedarà molt ennuvolat o cobert; al llarg de la tarda les nuvolades es podran estendre, de forma més aïllada, també a altres punts del terç nord, el nord de la depressió Central i prelitoral sud.

Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel romandrà molt ennuvolat o cobert per núvols baixos, que també seran possibles a l'extrem sud del litoral fins a primera hora del dia, i també al final del dia al sector central del litoral i prelitoral.

La temperatura màxima serà entre lleugerament i moderadament menor, localment baixarà de manera acusada en punts del Pirineu. En contrast, en punts del prelitoral sud serà semblant o podrà pujar lleugerament. A l'interior del terç sud algun valor màxim encara podrà assolir els 30 graus.

A banda, a cotes elevades del Pirineu la temperatura mínima serà entre lleugerament i moderadament més baixa i es donarà al final del dia.

Pluja, vent i visibilitat

A partir del migdia s'espera precipitació en forma de ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i és possible en altres punts del terç nord. Serà d'intensitat feble, puntualment moderada, i localment anirà acompanyada de tempesta. S'hi acumularan quantitats entre escasses i poc abundants. La cota de neu se situarà a 2.800 metres.

El vent bufarà fluix i de direcció variable al començament i al final de la jornada. La resta del dia s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud a gran part del país, i de component oest a meitat oest. Independentment, al nord de l'Empordà hi bufarà tramuntana moderada amb cops forts.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, i puntualment regular o dolenta en moments de xàfec.

Avanç de dimarts 16

Ja amb la mirada posada el segon dia de la setmana, cal tenir en compte que al litoral central i nord el cel estarà cobert durant bona part del matí.

La temperatura acusadament menor a tot arreu, tant la mínima com la màxima, excepte punts del nord-est on el descens dels valors mínims serà moderat, i també excepte punts del litoral sud on els valors màxims seran semblants o lleugerament més alts.