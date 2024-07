Previsió del temps a Catalunya: dia plenament estiuenc amb cel clar

Després dels dies de pluja i de nuvolositat que hem tingut aquesta setmana, aquest dijous 4 de juliol mostra una cara molt més habitual a l'estiu: sol i cel clar.

Així ho podem comprovar en bona part del territori i també fent una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Hi predominarà l'ambient assolellat. No obstant això, fins a primeres hores del matí hi haurà alguns estrats baixos a punts del litoral i prelitoral central, la Catalunya Central i nord de Ponent, ia partir del final del matí hi haurà alguns núvols d'evolució diürna a punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est i del Pirineu.

La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa a la de la jornada de dimecres 3, mentre que els valors màxims seran lleugerament més alts.

Pluja, vent i visibilitat

Pel que fa a aquests aspectes, no es descarta alguna plugim feble i escassa durant el matí al litoral central ia la tarda en punts de muntanya de l'interior del nord-est del país.

A més, el vent bufarà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i novament al final del dia. La resta de la jornada s'imposarà el vent fluix o moderat, de component sud i est al litoral, i de component sud a l'interior, encara que a Ponent bufarà de component oest fluix fins a mitja tarda. Independentment, al nord del cap de Creus bufarà tramuntana fluixa o moderada amb alguns cops forts al llarg del dia, ia les Terres de l'Ebre bufarà mestral fluix o moderat fins al migdia.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent, tot i que fins a primera hora del matí hi haurà alguns bancs de boira o boirina a punts de la Catalunya Central, nord de Ponent i del sector central del prelitoral i litoral.

Avanç del divendres 5

Si mirem l'avenç que el Meteocat fa de l'últim dia feiner de la primera setmana de juliol, ens trobarem un panorama força semblant al de la jornada d'avui.

S'esperen cels clars, temperatures altes però sense sensació de calor extrema i alguna pluja escassa en alguns punts.