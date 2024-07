Previsió del temps a Catalunya: jornada d'estabilitat tèrmica amb pluges escasses

per Pau Arriaga Pérez

Estabilitat. Aquesta és la paraula que defineix amb més exactitud levolució de la situació del temps i les temperatures a Catalunya. De fet, aquest dimecres 3 de juliol els valors tèrmics seran pràcticament idèntics als de dimarts 2, cosa oposada al que està passant en punts de la Península.

Segons es pot consultar a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), tindrem un cel clar o poc ennuvolat en general. No obstant, hi haurà intervals de núvols baixos al sector central del litoral i prelitoral, així com altres punts del nord-est fins a mig matí i, de més locals, al final del dia. D'altra banda, a la tarda es formaran alguns núvols d'evolució diürna a punts de muntanya del nord-est.

Els valors mínims seran similars o lleugerament més alts, sobretot al sector central del litoral i prelitoral. Pel que fa als màxims, està previst que siguin similars o lleugerament més alts a la meitat oest, i similars o lleugerament més baixos a la resta.

Podrien arribar a rondar els 35 graus a punts del Pla de Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre.

Pluja, vent i visibilitat

Fins a mig matí és probable precipitació feble o localment moderada al nord del litoral central i sud de la Costa Brava, i no es descarta en altres punts del quadrant nord-est. A la tarda són possibles ruixats locals a l'interior del quadrant nord-est. La quantitat de precipitació acumulada serà escassa o localment poc abundant.

També al matí bufarà vent moderat de component nord-oest a les Terres de l'Ebre, de component oest entre fluix i moderat a Ponent ia la resta el vent serà fluix i de direcció variable. Al centre del dia, al litoral s'imposarà el vent de component sud i aquest entre fluix i moderat, i al llarg de la tarda el vent de component sud fluix o moderat s'imposarà també a altres punts de l'interior. Independentment, bufarà la tramuntana moderada amb algun cop fort al nord de l'Empordà.

La visibilitat s'espera entre bona i excel·lent, si bé fins a mig matí quedarà regular a zones elevades del sector central del litoral i prelitoral, així com punts de l'interior del quadrant nord-est.