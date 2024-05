Previsió del temps a Catalunya: temperatura estable i pluja aquest 13 de maig

per Pau Arriaga Pérez

La setmana del 13 de maig comença amb una temperatura força similar a la que hem tingut els últims dies a Catalunya. Valors alts, però no gaire... encara que s'espera que aquest dilluns puguin tornar les pluges.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el cel estarà poc ennuvolat en general amb la circulació de bandes de núvols alts, si bé fins a mig matí quedarà entre mitjà i molt ennuvolat al Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental, per restes de nuvolositat, així com a la meitat sud del litoral i prelitoral i punts de la Catalunya central per bandes de núvols mitjans.

Independentment, creixeran nuvolades a partir del final del matí al Pirineu que deixaran el cel puntualment molt ennuvolat a la tarda.

A partir de la nit, arribaran núvols mitjans per l'oest que s'estendran a la resta del país i el cel quedarà molt ennuvolat en general novament al final del dia. Independentment, hi haurà alguns estrats baixos a punts del litoral al final del dia.

Pel que fa a les pluges, fins a mig matí s'espera algun ruixat aïllat a punts del litoral i prelitoral central i de la Catalunya Central. A banda, a partir del migdia s'esperen alguns xàfecs al Pirineu.

Al final del dia, de nou és possible l'arribada d'alguns xàfecs al terç oest del país. En conjunt seran febles o localment moderats.

Vent i visibilitat

Fins a mig matí i novament al final del dia el vent bufarà fluix i de direcció variable. Durant les hores centrals del dia s'imposarà el vent de components sud i aquest fluix en general, amb alguns cops moderats, si bé serà més reforçat a la Costa Brava, on hi podrà haver algun cop fort a la tarda.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent. Tot i això, fins a mig matí i de nou al final del dia hi podrà haver algun banc de boirina a l'extrem sud.

Avanç de dimarts 14

De cara a la jornada de dimarts 14 s'esperen canvis... i que la pluja es converteixi en una constant.

Fins al migdia s'espera precipitació en qualsevol punt que avançarà d'oest a aquest, si bé serà més aïllada al terç sud. A la tarda, s'espera a la meitat est, sobretot en punts de l'interior, al litoral i prelitoral central, a la resta del Pirineu i Prepirineu i al massís del Port.

La precipitació serà entre feble i moderada i localment anirà acompanyada de tempesta. Puntualment, és possible que vagi acompanyada de calamarsa o pedra petita.