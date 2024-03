Previsió del temps: Girona i Tarragona, en alerta per fortes ratxes de vent

per Redacció CatalunyaPress

Els fenòmens costaners i les allaus posaran aquest dimarts 12 de març les províncies d'Osca, Navarra, Girona i Tarragona, mentre que les temperatures màximes patiran un augment generalitzat, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Concretament, Osca i Navarra estan en alerta per les allaus, mentre que Girona ho estarà per fenòmens costaners, amb ratxes de vent de fins a 60 quilòmetres per hora (60 km/h) i onades de 3 metres.

La jornada estarà marcada pel temps estable com a conseqüència d'un anticicló a la Península i les Balears, amb predomini de cels poc ennuvolats o clars, excepte a l'extrem nord peninsular, on encara els cels estaran ennuvolats o amb intervals ennuvolats.

L'AEMET preveu algunes precipitacions febles al Cantàbric oriental i no les descarta al Pirineu, on tendiran a remetre pel dia. També, són probables alguns intervals de núvols baixos matinals a zones de muntanya ia les valls del Tajo i del Guadaina i que podrien donar lloc a algunes boires o bancs de boira. A les Illes Canàries hi haurà cels poc ennuvolats amb alguns intervals ennuvolats, sense descartar alguna precipitació feble, sobretot a la Palma i Tenerife.

La cota de neu se situarà, al nord peninsular, als Pirineus, en 1.200/1.400 metres, amb baixa probabilitat.

D'altra banda, les temperatures màximes augmentaran de forma pràcticament generalitzada, excepte descensos lleugers al litoral mediterrani, i amb pocs canvis a les Balears i les Canàries, però, les mínimes tendiran a baixar a la Península i les Balears, amb gelades que guanyaran extensió, i que afectaran de forma feble l'altiplà Nord i nord-est de la Sud, a més dels principals sistemes de muntanya, més intenses als Pirineus.

El vent bufarà de sud o sud-oest a la costa de Galícia, i de component oest girant a l'est al Cantàbric i litorals del sud peninsular, mentre que serà del nord-oest a la vall de l'Ebre i les Balears, i alguns intervals forts de matinada del nord a l'Empordà.