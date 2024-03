Previsió del temps: la Setmana Santa comença amb pluja a Catalunya

per Pau Arriaga Pérez

Catalunya arrenca la Setmana Santa aquest dilluns, 25 de març, amb un panorama meteorològic força agitat. Per a aquest dilluns, s'espera que el cel estigui majorment cobert a tota la regió, acompanyat de precipitacions que podrien sorgir a qualsevol lloc i en qualsevol moment. A més, s'anticipa una baixada generalitzada de les temperatures.

Durant el matí es preveuen pluges generalitzades que es desplaçaran de sud a nord, amb la possibilitat de caure a qualsevol àrea.

A mesura que avanci la tarda, les precipitacions es tornaran més disperses, focalitzant-se principalment al nord i oest. Cap al final del dia, s'espera un retorn de xàfecs extensos que podrien afectar qualsevol part del territori. S'espera que la pluja oscil·li entre feble i moderada, encara que en algunes àrees podria arribar a ser abundant.

La cota de neu se situarà al voltant dels 2.200 metres i baixarà als 1.800 metres cap al final del dia.

Les temperatures màximes experimentaran un descens, de lleuger a moderat, i s'aproximaran als valors típics per a aquesta temporada. Fins ara, en molts dies (fins i tot d'hivern), els valors tèrmics màxims havien estat molt per sobre del que correspondria a l'estació on ens trobem.

Pluja amb fang?

Aquest dilluns 25 de març el matí, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha apuntat que algunes de les precipitacions podrien anar acompanyades de fang.

En un post al seu perfil de X, on adjunten un mapa, expliquen que “com s'observa a les imatges del producte de pols del satèl·lit Meteosat, la massa d'aire que acompanya la banda de precipitació ve carregada de pols en suspensió. diferencia clarament per tenir un color més rosat”.

Inestabilitat

De fet, els canvis serà una tònica durant els 7 dies d'aquesta setmana, que comporta una gran inestabilitat pel que fa a la previsió del temps.

Els experts meteorològics van més enllà i apunten que s'esperen més precipitacions és al nord-oest del territori, on Protecció Civil de la Generalitat ja té activats avisos per acumulació de neu de cara a dimarts 26.