El problema amb les baixes mèdiques a les files de la Guàrdia Civil

Milers de baixes mèdiques cada dia i pèrdues de dies de treball milionaris per aquestes absències laborals a finals d'any. Aquesta seria, de manera molt superficial, una manera d'analitzar el que passaria al si de la Guàrdia Civil, segons ha publicat recentment el digital El Independiente .

Aquest mitjà cita un document intern de la Benemèrita on es xifra en unes 5.200 les baixes mèdiques diàries que sol·liciten agents de diverses especialitats, assegurant que la xifra pot pujar fins a les 72.000 (d'individus diferents, s'entén) cada any.

De fet, això hauria portat a la Prefectura d'Afers Econòmics del cos a invertir més de 2 milions d'euros per contractar reconeixements mèdics per al personal.

La idea és que els agents puguin passar una anàlisi per part de professionals sanitaris especialitzats “per avaluar la qualificació clínica i el seu tractament”.

L'objectiu és contribuir a reduir l'impacte de les baixes mèdiques a la disminució del potencial de servei de la Guàrdia Civil. També es busca garantir que el seu personal tingui unes condicions psicofísiques òptimes per a l'exercici de les seves funcions i comeses professionals.

Des de la Direcció General s'ha fet un estudi sobre els més de 72.000 processos de baixa mèdica que tenen lloc cada any. El 63% d'aquestes baixes són de naturalesa traumatològica o psiquiàtrica, per tant l'empresa adjudicatària haurà de comptar amb aquestes dues especialitats entre els seus serveis. L'especialitat de traumatologia haurà de ser present a totes les capitals de província, així com a Ceuta i Melilla, mentre que la psiquiatria haurà d'operar de manera presencial a Barcelona, Madrid, Oviedo o Gijón o Santander, Sevilla i València, a més d'oferir videoconsultes.

Així mateix, es valorarà que l'empresa adjudicatària compti amb altres especialitats, com ara digestiu, respiratori, infeccioses i parasitàries, neurologia, medicina dels sentits, cardiologia, urologia, dermatologia, ginecologia i endocrinologia. La informació mèdica derivada dels reconeixements mèdics de cada guàrdia civil estarà disponible tant per al membre afectat com per a la Sanitat de la Guàrdia Civil.

De la mateixa manera, també s'ha engegat un servei extern de suport psicològic per als agents, segons ha informat el cos a la seva pàgina web .