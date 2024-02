Descobreix el netejador de Mercadona que fa miracles a casa teva

Mantenir una llar net és una cosa important, tot i que hi ha gent que no està gaire per la feina. Per això, és primordial trobar productes eficaços.

L'eficàcia de la neteja no només es limita a eliminar la brutícia visible, sinó també a eliminar els gèrmens i els bacteris invisibles. Davant d'aquest panorama, Mercadona ofereix la millor solució.

Actualment, hi ha una extensa gamma de productes dissenyats per a cada tipus de superfície i nivell de brutícia. Tot i això, el secret rau en descobrir aquells productes que brinden una solució integral.

En els darrers temps, hi ha un producte que està guanyant notorietat per la seva versatilitat i eficàcia. Es tracta d'un netejador de Mercadona que ha esdevingut un aliat excepcional en la neteja de diverses àrees i objectes de la llar.

Aquest producte, que ja es pot considerar viral, és el netejador desincrustant de xemeneies de la marca Bosque Verde de Mercadona.

Tot i que està especialment pensat per a xemeneies, la seva poderosa fórmula ha demostrat ser sorprenentment efectiva en una àmplia gamma de superfícies i circumstàncies.

La seva popularitat ha experimentat un notable augment gràcies als usuaris de xarxes socials, que han compartit les seves experiències i els resultats impressionants que han aconseguit.

Aquest producte ha estat viral durant molt de temps, ja que molts l'han utilitzat per netejar el vidre del forn i fins i tot el forn en si, atès que no només elimina el sutge de les xemeneies, sinó també el greix. Amb aquest esprai de neteja, el forn, així com la campana extractora o la barbacoa, queden com a nous.

Els clients de Mercadona continuen descobrint noves funcions per a aquest producte, per això ja es considera el netejador més potent de Mercadona.

| Mercadona

Tot el que pots netejar amb aquest producte

Aquest netejador té la capacitat de fer front a la brutícia més resistent. Encara que el seu disseny original va ser per netejar vidres de xemeneies, la seva aplicació s'ha estès a moltes altres àrees, com per netejar el fons de paelles i olles.

Tot això és possible gràcies al seu poder desincrustant, que elimina el greix i els residus cremats que semblen impossibles de treure, deixant les superfícies brillants i com a noves.

Perquè sigui més eficaç en la neteja d'olles i paelles, se suggereix escalfar lleugerament la paella per estovar el greix. Seguidament, s'aplica el producte i es deixa actuar durant deu minuts abans de fregar amb un fregall.

Després d'esbandir amb rentaplats i esbandir, les paelles queden sorprenentment netes. Si cal, podeu repetir el procés per eliminar completament les restes de brutícia.