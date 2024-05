Projecte Lilith i Projecte Zhour: detectar i intervenir en casos de violència masclista

per Redacció CatalunyaPress

El proper dimarts 21 de maig es faran dues sessions de formació gratuïtes en el marc de dues iniciatives del ministeri d'Igualtat, el Projecte Lilith i el Projecte Zhour. Tots dos incideixen en la violència masclista.

El Projecte Lilith ofereix una formació adreçada a professionals o estudiants de l'àmbit social, sanitari, judicial, on s'adquiriran eines per detectar possibles situacions de violència de gènere en dones i infància i com intervenir a nivell socioeducatiu, amb mares i nens/ acollits/des en context d'acolliment residencial.

Es tracta d'una formació teòrica i pràctica, en què els participants rebran un certificat formatiu i un dossier formatiu dels conceptes treballats per poder aplicar a la pràctica diària.

D'altra banda, el mateix dia es faran les sessions del Projecte Zhour.

Es tracta d'una formació específica per a professionals o estudiants de l'àmbit social, sanitari, judicial, professorat, inserció laboral, en violència de gènere des de diferents àmbits d'actuació específica, on podreu adquirir coneixements concrets i pràctics en la intervenció.

La primera activitat serà de 9 a 11, i se centrarà en la manera com acompanyar l'acolliment residencial de dones víctimes de violència.

Quan acabi, d'11.15 ha 13.15 h, s'explicarà quina és la forma d'acompanyar els processos d'inserció laboral en dones víctimes de violència.

Després de la pausa per dinar, de 15.00 a 17.00, es donaran les claus per saber com acompanyar els processos terapèutics en dones víctimes de violència.

Finalment, de 17:15 a 19:15, a la darrera sessió de la jornada, la temàtica serà detectar i acompanyar la infància víctima de violència des de contextos educatius.

Qui vulgui participar-hi podrà triar entre realitzar 1 de les càpsules, 2 o totes elles.