El futbolista Dani Alves ha dit als jutges de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona que no s'escaparà si el deixen en llibertat en espera que es resolguin els recursos sobre la sentència que el va condemnar a quatre anys i mig de presó.

Ho ha dit a l'últim torn de paraula de la vista d'aquest dimarts per valorar la seva petició de sortir en llibertat, han informat fonts presents a la vista, en què el jugador ha intervingut per videoconferència des de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Alves ha dit al tribunal que confia en la justícia i ha assegurat que es quedarà a Espanya fins que es resolgui el procés, i ha afegit que el lloc de residència és a Barcelona.

L'advocada d'Alves, Inés Guardiola, ha al·legat davant els jutges que el seu client ja ha complert un quart de la condemna que se li va imposar (fa 14 mesos que és a la presó) i que amb aquest 25% complert ja podria accedir a permisos penitenciaris si complís l'altre requisit per tenir-los, que la pena sigui ferma, cosa que estima pot trigar mesos perquè els recursos estan pendents que els valori el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i després hi pot haver altres recursos davant del Tribunal Suprem (TS) .

Guardiola també ha esgrimit que la presumpció d'innocència segueix vigent fins que hi hagi una sentència ferma, que intenta anul·lar amb un recurs de 136 pàgines i 16 motius diferents, i per donar garanties que no s'escaparà si queda en llibertat, ha ofert dipositar-ne una fiança de 50.000 euros i acudir al jutjat cada setmana o fins i tot diàriament per ratificar que segueix a Espanya.

Les acusacions creuen que pot fugir

En canvi, tant la Fiscalia com l'acusació particular que exerceix la denunciant a través de l'advocada Ester García s'han oposat que el jugador surti de presó abans que la sentència sigui ferma.

La fiscal ha reiterat que hi ha risc que Alves s'escapi, tant per la seva nacionalitat brasilera com per la seva capacitat econòmica per fer-ho, cosa que la defensa contradiu en afirmar que el futbolista va perdre tots els contractes que tenia en iniciar-se la causa.

Per a la fiscal, però, ara que està condemnat encara hi ha més risc que Alves opti per fugir, ja que durant la investigació (quan va estar a la presó provisional) tenia l'amenaça d'una condemna i ara ja en té.

Tant l'acusació particular com la Fiscalia han argumentat que, encara que Alves ha complert una quarta part de la pena de quatre anys i mig, les dues acusacions reclamen penes més altes als seus recursos, que encara estan per resoldre.

El tribunal pot optar per resoldre la petició aquest mateix dimarts o bé comunicar-la els propers dies, i fonts jurídiques preveuen que la resposta arribi aquesta mateixa setmana.