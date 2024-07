Prop de 25.000 migrants han arribat a Espanya de manera irregular el 2024

Un total de 24.898 migrants han arribat a Espanya de forma irregular des de començament d'any, 12.194 persones més (és a dir, un 96%) que en el mateix període del 2023 (12.704), segons l'últim balanç del Ministeri de l'Interior, recollit per Catalunya Press .

Des del gener fins al 30 de juny del 2024, 19.257 ho han fet a través de les Illes Canàries per via marítima. En aquest sentit, fins al 30 de juny han arribat aquest any per via marítima a Espanya 23.726 migrants, un 94,6% més que el mateix període del 2023 (12.192).

Ho han fet a través de 621 embarcacions, 61 més que l'any anterior (560). Del total de migrants que han arribat per via marítima, 19.257 han entrat a les Canàries, un 167% més (12.044) que el mateix període de l'any anterior, quan n'han arribat 7.213. Aquests han arribat a bord de 297 embarcacions, un 98% més que el 2023, quan en van arribar 150.

Mentrestant, a la Península i les Balears per via marítima han arribat 4.453 migrants, fet que suposa un 8,5% menys que el 2023, quan van arribar 4.865. En aquest cas, ho han fet a 319 embarcacions, un 18,6% menys que l'any passat, quan van arribar 392 embarcacions a les costes de la Península i les Balears.

D'altra banda, de l'1 de gener al 30 de juny s'han produït 13 arribades de migrants de manera irregular en dues embarcacions a Ceuta per via marítima, davant de les 33 de l'any passat a 10 embarcacions. En el cas de Melilla, tres persones han entrat de forma irregular, un 96,3% menys davant dels 81 migrants que ho van fer fa un any, en tres embarcacions el 2023 i en vuit aquest 2024.

Finalment, han augmentat les arribades per via terrestre a les dues ciutats autònomes, ja que un total de 1.172 persones van entrar de forma irregular (1.154 a Ceuta i 18 a Melilla), un 151,4% més i el 66% menys que l'any passat respectivament.