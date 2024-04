Protesta dels funcionaris de presons pel pacte entre sindicats i Govern

per Helena Celma

Uns 100 funcionaris de presons de Catalunya han protestat aquest dilluns en contra de l'acord laboral que els sindicats UGT, CCOO, IAC i Intersindical van pactar amb la Generalitat divendres passat de matinada, en una concentració encapçalada per una pancarta amb el text " Tot acord es vota”.

Els treballadors s'han concentrat a partir de migdia davant de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, on a les 13 hores estaven convocats els representants sindicals per ratificar l'acord abans que dimarts es validi al Consell Executiu del Govern.

Durant la concentració, els funcionaris han corejat 'No volem diners, volem seguretat', 'No a l'acord', 'Aquest acord és una merda' i aconsegueixis a favor de la dimissió de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

També han recordat la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric (Tarragona) al març, han llançat ous a terra ia la façana de la Conselleria, han llençat pancartes i han portat una altra pancarta amb el text 'Som autoridad'.

En una assemblea improvisada, els treballadors han acordat que un representant del sindicat Csif (que es va desmarcar de la negociació amb la Generalitat i no preveia acudir a la reunió d'aquest dilluns) presenti una instància a la Conselleria per proposar que l'acord laboral sigui ratificat per la plantilla de presons abans d'aprovar-se, i l'ha lliurat cap a les 13 hores.

"Legitimitat" dels sindicats

El portaveu de Csif, Alberto Gómez, ha recordat que ells van rebutjar negociar amb la Generalitat fins que hi hagués dimissions polítiques a conseqüència de l'assassinat d'una cuinera de Mas d'Enric, i va criticar l'acord: "Han volgut comprar la pau social per un grapat de diners. 30 milions és en el que taxen l'assassinat de Nuria".

Francina, treballadora de Mas d'Enric, ha insistit que reclamen dimissions polítiques i ha valorat que els representants sindicals que han signat l'acord "tenen legitimitat legal per fer-ho, però no ètica" pel que fa al suport de la plantilla.

En el mateix sentit, Francesc, portaveu de Marea Blava, ha criticat: “Si nosaltres acceptem un acord de merda, serà perquè nosaltres ho triem, no perquè vuit persones decideixin per un col·lectiu de 5.600”.