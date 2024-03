Les protestes de funcionaris a presons afecten 1.200 interns

Uns 1.200 interns de presons catalanes estan afectats aquest dissabte a Catalunya per les protestes de funcionaris de presons, ja que no poden sortir de les cel·les per falta de personal durant les mobilitzacions, encara que s'ha aixecat el bloqueig de divendres a la majoria de centres.

És la xifra que han donat en roda de premsa la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals del departament, Amand Calderó, després de l'assassinat d'una cuinera aquesta setmana a mans d'un pres de Mas d'Enric (Tarragona ).

Aquests presos no poden sortir de les cel·les i no poden veure els seus familiars aquest cap de setmana pel bloqueig de l'accés als centres penitenciaris de Joves, de Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Barcelona), i la femenina de Wad- Ras, a Barcelona.

A Quatre Camins no s'han arribat a obrir les cel·les aquest dissabte; a Wad-Ras hi ha 100 dones que no poden sortir de les seves cel·les des de dijous a la nit; ia la de Joves funcionen dos mòduls però dos més no han pogut obrir amb normalitat.

NO DIMITIR SINÓ GESTIONAR

Ubasart i Calderó han reiterat que no és moment que ningú dimiteixi a la Conselleria, com demanen els funcionaris, sinó que tot l'equip funcioni per gestionar la situació.

També han dit que s'està elaborant l'informe sobre la mort de la cuinera i sobre les millores que es poden deduir sobre el succés: “Si alguna cosa cal canviar, haurà de canviar, però caldrà esperar aquest expedient informatiu”.