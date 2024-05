Provaran les sirenes de risc químic a part de l'àrea metropolitana de Barcelona

Protecció Civil de la Generalitat provarà, dimecres que ve 29 de maig a les 10:00, 50 sirenes de risc químic i l'enviament de missatges d'alerta als telèfons mòbils a 22 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, i els rebran prop de mig milió de persones.

Així ho va explicar la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, en una roda de premsa amb el subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, i la cap de tecnologia, Raquel Canet.

Cassany ha detallat que les sirenes que sonaran estan ubicades a Barcelona (a la Zona Franca i al Port de Barcelona), l'Hospitalet de Llobregat, el Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat; Viladecans, Sant Boi de Llobregat; Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Andreu de Barca, Martorell, Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Castellbisbal, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, Lliçà de Vall, Montornès del Vallès i Parets del Vallès.

Ha destacat que també s´enviarà un missatge d´alerta al mòbil a persones de poblacions properes i "hi haurà persones que rebran el missatge, però no estaran dins de la zona d´abast de les sirenes".

Aquesta prova forma part de les proves que s'han fet des de l'any passat, i aquesta és la segona que es fa aquest any.

Com funcionarà la prova?

Durarà uns 15 minuts. A l'inici de la prova s'enviarà l'alerta de Protecció Civil als telèfons mòbils per informar de la realització, i de 10 a 10.15 hores sonaran les sirenes de risc químic (amb un so com d'ambulància) que avisaran els ciutadans que es han de confinar.

L'objectiu és que la població identifiqui el so de les sirenes i conegui quin és el so d'inici i quin és el so del final, perquè "interioritzin la idea i se sensibilitzin quan hi hagi una emergència de risc químic".

"Volem que, quan sonin les sirenes i rebin el missatge, les persones pensin què haurien de fer si es trobessin en una situació així i on es confinarien", ha afegit Cassany.

Territorialitzades

Per part seva, Delgado ha garantit que l'objectiu de realitzar les proves territorialitzades és per "incidir en un missatge adaptat al territori".

Una de les proves es farà a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), territori on hi ha més població exposada a risc químic, i els tècnics de Protecció Civil han treballat amb l'Ajuntament perquè en alguns espais públics -com escoles i algun mercat- - es practiqui el confinament durant la prova.

Sordesa i sensibilitat auditiva

A més, Delgado ha recordat que les persones sordes rebran un missatge específic del tipus SMS que els alertarà que s'ha iniciat el so d'alerta i també rebran el missatge de protecció civil.

També s'han posat en contacte amb associacions de persones amb trastorns autistes, i els han recordat que hi ha mecanismes per reduir el so: “L'alerta és potent i els pot molestar. Els hem recordat que hi ha auriculars amb anul·lació del so per a persones amb sensibilitat auditiva ".