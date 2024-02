La pujada del preu del coure dispara els robatoris de cable a Rodalies

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha afirmat aquest dilluns que els robatoris de coure a Catalunya el 2023 han crescut més del doble respecte de l'any anterior.

Ho ha dit en una roda de premsa a Barcelona després de presidir la constitució de la comissió política per al traspàs d'integral de Rodalies amb la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella.

Aquest mateix dilluns s'ha produït una nova interrupció de la circulació de trens a la R3 de Rodalies entre Parets i les Franqueses (Barcelona) per un robatori de cable de catenària.

Puente ha detallat que el 2023 es van comptabilitzar 151 robatoris, en comparació dels 70 del 2022.

Aquest 2024 ja s'han produït 13 els robatoris --11 a la província de Barcelona i 2 a la de Lleida-- i ha atribuït la tendència creixent al fet que el material té ara més valor al mercat.

Puente ha defensat que "no és possible protegir" tota la xarxa ferroviària d'aquest tipus d'accions per la seva extensió, que ha descrit com a enorme, ha defensat que són --textualment-- coses alienes al servei i n'ha expressat el disgust perquè això hi tingui afectació.

"Parlem en aquest cas d'un acte delictiu. Vull que se'n tingui constància", ha subratllat, i ha afegit que la meitat de les incidències per vandalisme a Espanya es registren a Catalunya.

Es disculpa per les interrupcions a la R3

Puente ha demanat "disculpes pels errors o fallades" que les empreses encarregades del servei hagin pogut cometre davant del robatori de 400 metres de coure que impedeix el servei de la R3 entre Parets del Vallès i les Franqueses.

Ha explicat que habilitar el servei alternatiu per carretera "no és fàcil" per la dificultat de trobar busos i conductors, i ha defensat que, com que és via única, l'administració només pot oferir aquesta alternativa.