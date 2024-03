El punk no ha mort, ni tampoc el ball barroc

Què tenen a veure cançons com Career Opportunities de Clash o Holidays in the Sun de Sex Pistols amb danses barroques com la xacona, l'espanyoleta o la chacona? Aparentment res, però el violinista Daniel Pinteño en el seu nou treball discogràfic amb Concerto 1700 suggereix una connexió entre l'esperit transgressor que envolta aquests dos gèneres a les seves respectives èpoques, fins al punt que el disseny gràfic de Back to Follia! s'allunya del to formal i greu que sol caracteritzar les portades dels discos de música antiga, acostant-se amb desvergonyiment, en el seu ús del collage a la tipografia, a estàndards del punk rock, com el mític Never Mind the Bollocks dels esmentats Pistols.

Des d'aquesta perspectiva, Pinteño recupera en els temes que integren el disc la llibertat de l'intèrpret d'aquella època procedent d'entorns populars en l'execució de les danses, cosa que li permetia desenvolupar una peça completament nova, partint de simples esbossos harmònics basats en poc més que una desena de compassos. Precisament, aquesta tendència a apartar-se de la rigidesa imposada per la tècnica i el cànon d'estil és el que emparenta aquells músics dels carrers i tavernes de l'Espanya dels segles XVII i XVIII amb el rupturisme al rock del 1977. El músic punk fugia del virtuosisme formal i substituïa la manca de coneixements tècnics per la creativitat, el vitalisme i la immediatesa de l'obra. El lema que els guiava era fes-ho tu mateix : tothom pot tocar música encara que només se sàpiga tres acords a la guitarra.

El malagueny Daniel Pinteño és el director artístic i fundador de l'agrupació historicista Concerto 1700. Professionalment ha orientat els seus esforços a la interpretació del repertori comprès entre el naixement de la música per a violí del segle XVII fins al llenguatge romàntic de mitjans del XIX amb criteris històrics . Des de la formació, l'ensemble ha buscat reviure l'obra d'autors espanyols menys coneguts o repertoris menys interpretats. Així, té en el seu cabal un rica i interessant col·lecció d'enregistraments, entre els quals es poden assenyalar la dedicada a les cantades de José de Torres, els trios per a corda de José Castel o les cantates sacres d'Antonio de Literes. El seu disc més recent, Amorosi Accenti , que va veure la llum l'any passat, aborda la música vocal composta per Domenico Scarlatti, autor que, a diferència del pare Alessandro, ha estat sempre més recordat per les seves creacions instrumentals per a tecla. També a principis de 2023, el conjunt va posar en escena en format concert l'òpera d'Antonio de Literes Acis i Galatea , presentada a l'Auditori Nacional de Madrid al febrer.

En aquesta ocasió, el violí de Pinteño ha estat acompanyat per Pablo Zapico (guitarra barroca), Ismael Campanero (contrabaix i violone) i Pere Olivé (percussió). A més, el disc compta amb l'aparició especial en un dels temes del tenor Víctor Sordo, que juntament amb Sonia Gancedo ha estat el responsable de la producció tècnica de l'enregistrament.

Els balls i danses del Segle d'Or han despertat l'interès dels professionals actuals dedicats a la música antiga, de manera que en els darrers anys han sortit al mercat diversos discos dedicats a aquest gènere, com són, entre d'altres, El ball perdido ( 2019) de Raquel Andueza i La Galania, Sopra La Spagna (2022) o, més recentment, PleNadós balls (2023) de La Tendresa. Probablement, el que justifica que aquest tipus de música estigui rebent tanta atenció és precisament el poc que se sap sobre ella, atès que, com subratlla Ana Lombardía, que signa les notes que acompanyen el disc, generalment s'ensenyava i aprenia de forma oral i no han arribat fins a nosaltres amb prou feines fonts escrites.

Álvaro Torrente (La música al segle XVIII, 2016) considera que els balls són una de les principals aportacions de la península ibèrica a la música occidental, i ressalta la importància que adquiriran en la creació instrumental a tot Europa, en què abunden xacones , sarabandes i folies, en les seves versions “domesticades”, és a dir, desproveïdes de l'esperit xaró i transgressor que van tenir en les seves formes més baixes com a balls del poble pla. L'abundància d'aquest tipus de balls al segle XVII queda palès a l'extens -encara que no exhaustiu- catàleg d'aquesta cita textual que aporta Torrente, procedent de l'obra El diablo cojuelo de Vélez de Guevara:

“ jo truje al món la sarabanda, el déligo, la chacona, el bullicuzcuz, les pessigolles de la capona, el guiriguirigai, el bamba, la mariona, l'avilipinti, el pollastre, la carreteria, el germà Bartolo, el carcanyal, el guineu , el colorí colorit; jo vaig inventar les pandorgues, les jàcares, les papanates, els comes, les esmorteïnes, els titelles, els volatins, els saltambancs, els maesecorals i, per fi, jo em dic el Diable Cojuelo . ”

Back to Follia! presenta una bona selecció de les músiques de balls d'aquella Espanya barroca, ia les pistes podem escoltar xacones, mariones, jàcares, canaris, folies i espanyoletes. També ha inclòs Concerto 1700 el zarembec, que, juntament amb el guineu i el paracumbé, era un ball considerat “negre” per les seves arrels afro-llatinoamericanes, descrit al Diccionari d'autoritats com a “ tocat i dansa mui alegre, i bulliciosa, la com és molt freqüent entre els Negres ”. Per la seva banda, el fandango es va convertir en un format molt apreciat per teclistes com el pare Antonio Soler i Domenico Scarlatti, i fins i tot el mateix Luigi Boccherini va escriure el seu Quintet Nº4 per a corda i guitarra G448 “ Fandango ”.

Donat l'escandalós de molts dels textos que els acompanyaven, aquests balls van ser prohibits i perseguits, i, per això, és difícil trobar fonts documentals sobre la seva estructura i composició musical. Ana Lombardía destaca en aquest sentit la importància dels tractats per a guitarra de l'època com a fonts d'informació, ja que incloïen les tècniques d'acompanyament amb l'instrument de les melodies més en voga. Els més rellevants són els de Luis de Briceño, Gaspar Sanz, Lluc Ruiz de Ribayaz i Santiago de Múrcia, alguns dels quals han estat utilitzats per donar forma als temes del disc. Menció a part mereix el denominat Manuscrit de Salamanca, un conjunt de tres fulls solts conservats al costat d'un manuscrit musical posterior de la Biblioteca Nacional d'Espanya, que conté deu fragments de música per a violí en xifra que són melodies de moda a l'època de la publicació (1659).

Això ens porta a un altre aspecte interessant de Back to Follia! : el protagonisme absolut del violí, un cordòfon que sovint s'associa exclusivament a la música instrumental del període. En aquest sentit, de nou Ana Lombardía dóna llum sobre aquest particular ( Melodies per a versos silenciosos: Balls, danses i cançons per a violí al Manuscrit de Salamanca[ca. 1659], 2018 ), ja que indica que era pràctica habitual a Espanya durant el segle XVIII acompanyar cançons, balls i danses amb el violí, cosa que està documentada en contextos cortesans i teatrals. L'experta suposa que, encara que no en tenim referències, també és probable que el violí estigués present en la música dels entorns més populars a Madrid ia Sevilla. El paper d'aquest instrument es transforma completament des de mitjans del segle XVII, quan passa de substituir la veu a adquirir un vocabulari propi, especialment a través de la sonata.

Back to Follia! submergeix l'oient a l'apassionant univers de la música del ball barroc, des dels agitats canaris o la chacona, fins a la greu bellesa de la coneguda melodia Marizápalos . Ens porta fins a l'espontània improvisació i la frescor d'uns sons que no es deixen encotillar per una partitura. Perquè l'esperit del punk no ha mort, ni tampoc el del ball barroc.