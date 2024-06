Quantes persones han estat processades per corrupció a Espanya el 2024?

per Redacció CatalunyaPress

Els jutges i jutges espanyols van concloure el primer trimestre del 2024 un total de 9 procediments per delictes de corrupció, en què es va dictar interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament contra un total de 48 persones (34 físiques i 14 jurídiques), que van ser o seran portades a judici per aquest tipus de delictes.

Així ho revela el repositori de dades sobre procediments per corrupció del Consell General del Poder Judicial després de la incorporació de la informació corresponent als mesos de gener, febrer i març d'aquest any, que també inclou el nombre de sentències dictades, que va ser de 14 .

El repositori, que va ser presentat el 12 de gener de 2017, és d'accés públic a la web www.poderjudicial.es i permet a la ciutadania conèixer l'acció de la Justícia en el marc global de la lluita contra la corrupció a través dels seus principals indicadors –persones acusades i/o processades, procediments, sentències dictades, etcètera-, que s'actualitzen de manera trimestral.

La informació que ofereix el repositori correspon a la denominada corrupció pública, entenent que és aquesta la que causa més alts índexs de preocupació en la ciutadania. D'aquesta manera, els procediments judicials les dades dels quals es reflecteixen al repositori tenen com a subjectes actius funcionaris públics, governants i polítics en l'exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l'afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política.

Aquests fenòmens es recullen al Codi Penal com a delictes de prevaricació urbanística i contra el patrimoni històric (articles 320 i 322), prevaricació de funcionaris públics (art. 404, 405 i 408), infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets ( art. 413, 414, 415, 416, 417 i 418), suborn (art. 419, 420, 421 i 422), tràfic d'influències (art. 428, 429 i 430), malversació (art. 432, 33 i 435), fraus i exaccions il·legals (art. 436, 437, 438 i 438 bis), negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció (art. 439, 441, 442, 443 i 445) i propietat intel·lectual i industrial, mercat i consumidors (corrupció als negocis) de l'art. 286 ter.