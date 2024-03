La quantiosa donació d'El Corte Inglés a l'Associació Espanyola Contra el Càncer

per Redacció CatalunyaPress

El Corte Inglés ha lliurat a l'Associació un xec per valor de 280.602 euros per al nou projecte de recerca liderat pel doctor Julio Delgado de l'Hospital Clínic de Barcelona, que és un assaig clínic en fase I d'un tractament per al càncer de mama HER2+ .

Aquesta quantitat procedeix del recaptat a la campanya que El Corte Inglés va organitzar la tardor passada, amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama que se celebra cada 19 d'octubre.

A l'acte de lliurament d'aquest xec, que ha tingut lloc a Madrid, hi han assistit el president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, Ramón Reyes, i la directora de Comunicació d'El Corte Inglés, Ester Uriol.

El Corte Inglés manté des de fa anys una estreta col·laboració amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer, i fruit d'això és el projecte conjunt que desenvolupen a favor de la investigació contra el càncer de mama. Es tracta d'una iniciativa que ha evolucionat molt positivament i que ha permès finançar fins ara tots quatre projectes realitzats en diversos centres de recerca a Espanya.

El nou projecte, que té una durada estimada de cinc anys, és un assaig clínic en fase I d¿un tractament per al càncer de mama HER2+.

Es desenvoluparà principalment a l'Hospital Clinic Barcelona-IDIBAPS i el seu objectiu és avaluar la toxicitat i l'eficàcia de les cèl·lules ARI-HER2+ en el tractament del càncer de mama HER2+, tot establint la dosi més adequada per a cada pacient.

L'objectiu és establir les bases del desenvolupament d'una opció terapèutica nova per a les persones amb aquesta malaltia.

El nou projecte de recerca pretén dissenyar un nou medicament de teràpia cel·lular personalitzat que seria eficaç a les pacients sense opcions de tractament. Consistiria a reprogramar genèticament el sistema immune de la pròpia pacient.

Aquest estudi que finançarà El Corte Inglés dóna continuïtat al d'immunoteràpia personalitzada en càncer de mama que ha desenvolupat el doctor Aleix Prat, i pel qual la companyia es va comprometre el 2020 a aportar un milió d'euros en 5 anys.

Aquest tipus d'accions s'emmarquen dins de la política de compromís amb la societat que desenvolupa El Corte Inglés i que el porta a participar de manera responsable a diferents activitats socials, culturals, educatives i esportives.