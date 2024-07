La quantitat de joves que han demanat el Bo Cultural aquest 2024

Gairebé 70.000 persones han sol·licitat el Bo Cultural Jove des de l'arrencada de la nova edició d'aquest programa el 17 de juny passat, segons ha informat el Govern.

En concret, els joves nascuts el 2006 poden sol·licitar el Bo Cultural Jove a la tercera edició d'aquest programa. Es tracta d'un ajut de 400 euros que els beneficiaris podran destinar a l'adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats culturals.

Per sol·licitar-ho, els joves que hagin complert o hagin de complir 18 anys el 2024 han de registrar-se i realitzar el procediment de sol·licitud a la web www.bonoculturajoven.gob.es nova fins al proper 16 de setembre.

Serà imprescindible que, prèviament, els interessats obtinguin una d'aquestes tres formes d'identificació digital: Cl@ve amb registre bàsic (que es pot sol·licitar i obtenir per videotrucada), Cl@ve amb registre avançat (de forma presencial i per a aquells que no encara hagin complert els 18 anys) o bé el certificat digital.

Els joves interessats a sol·licitar el Bo Cultural Jove poden realitzar el tràmit personalment oa través de la representació d'un adult, per a això cal adjuntar el formulari de representació descarregable a la pàgina web, correctament signat pel beneficiari. En aquests casos, el llibre de família no és un document acreditatiu de la representació.

A aquest ajut hi tenen dret els joves que compleixin 18 anys el 2024 que siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a Espanya, siguin sol·licitants d'asil, desplaçats temporals o estrangers extutelats. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, es tracta de més de 525.000 beneficiaris potencials a tot el país.

Sobre el bo

A partir de la concessió de l'ajuda, els joves disposen d'un any per utilitzar els 400 euros en productes o serveis culturals als establiments adherits, que ja superen els 3.300 a tot Espanya. El Bono Cultural Jove funciona amb una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir de forma virtual al mòbil o rebre de forma física al seu domicili.

Amb aquesta targeta podeu gaudir d'experiències i productes culturals, que es divideixen en tres trams per afavorir la diversificació de la despesa, amb la distribució següent: 100 euros per a productes físics, per exemple, llibres, premsa o discos; 100 euros per a productes digitals, com ara subscripcions a plataformes, premsa digital, podcast o videojocs en línia i 200 euros per a arts escèniques: teatre, òpera, cinema, dansa i museus.