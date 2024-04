Quants milions de roses compraran els catalans en aquest Sant Jordi?

per Pau Arriaga Pérez ,

Per a la celebració de Sant Jordi, dimarts que ve 23 d'abril, s'estima que els catalans adquiriran prop de 7 milions de roses, cosa que representa un increment del 20% respecte a l'any anterior. Així ho han explicat Jordi Valls, president de Mercabarna, amb Miquel Batlle, líder del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, i Sílvia Mir de l'escola d'art floral, en una compareixença conjunta feta des de les instal·lacions majoristes.

Valls ha assenyalat que aquest Sant Jordi serà especialment concorregut, sent el primer en un dia feiner post pandèmia, destacant que això afavoreix les vendes ja que les empreses i institucions també hi participen activament i la gent no està fora pel cap de setmana. Aquest dia, segons Valls, representa el 30% de les vendes anuals de roses.

Pel que fa a les procedències, el 63% de les roses provenen de Colòmbia, el 15% de l'Equador, el 20% d'Holanda i només un 2% serà de producció nacional, principalment de Llevant i del Maresme. Batlle ha comentat que la producció catalana és gairebé simbòlica a causa de la manca de relleu generacional i de l'alt cost d'infraestructura necessari per al cultiu.

Batlle també ha esmentat que la desaparició de la producció local no està lligada a la sequera, sinó a la inviabilitat de competir amb les altes demandes de Sant Jordi, un problema que s'estén també a altres regions com les Canàries i el Llevant, on la producció és igualment residual.

En termes de preus i tendències, les roses tenen preus que varien depenent del valor afegit que els doni cada florista. Sílvia Mir ha destacat la tendència de reemplaçar el plàstic per materials més naturals com la fusta i les teles. També ha augmentat la popularitat dels petits rosers, considerats per la seva major durabilitat, encara que la rosa tradicional continua sent la preferida.

La majoria de les roses venudes seran de color vermell, especialment de les varietats Freedom i Naomi, encara que hi ha un interès creixent en varietats d'altres colors. Batlle reconeix que malgrat l'interès per noves varietats, la rosa vermella continua sent l'opció dominant entre els consumidors.