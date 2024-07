Quants milions de turistes van visitar Espanya fins al mes de maig?

Espanya enfila una nova temporada turística de rècord superant els 33 milions de turistes internacionals fins al maig, fet que suposa un 13,6% més que en el mateix període del 2023, segons les dades fetes públiques aquest dimecres 3 de juliol per l'Institut Nacional de Estadística (INE) que xifra en més de 43.200 milions d'euros la despesa d'aquests turistes al nostre país, xifra que suposa un 21,8% més que en els cinc primers mesos del 2023.

El Regne Unit continua sent el principal mercat emissor, amb més de 6,3 milions de turistes entre el gener i el maig, un 10,6% més. El segueixen França, amb 4,42 milions (+13,2%) i França, amb 4,41 milions (+14,7%). Destaca especialment el creixement del mercat belga, amb un 20,3%, i d'Irlanda, amb un avenç de gairebé el 19%.

Només al mes de maig van visitar Espanya 9,3 milions de turistes internacionals, un 11,5% més que el maig del 2023, amb una despesa de 11.687 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 19,7% respecte d'aquest. mes de l´any passat.

Les dades assenyalen que cada visitant va gastar una mitjana de 1.263 euros al maig, un 7,3% més que l'any passat, i la despesa diària va arribar als 204 euros, amb un augment del 8,6% interanual. La durada mitjana de l'estada de cadascun dels turistes va ser de 6 dies.

"Espanya és una destinació atractiva per als turistes internacionals, com reflecteixen les dades d'arribades de viatgers que ens van visitar durant el mes de maig. Però el més destacable és l'augment de la despesa mitjana per visitant, que creix per sobre de la inflació i hi contribueix a la modernització, sostenibilitat i qualitat de l'ocupació al sector", ha destacat el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu.

El ministre ha ressaltat que el creixement de les visites a comunitats autònomes de l'interior de la Península Ibèrica va estar al maig per sobre de les zones de la Mediterrània i de les illes.

"Des del Govern seguirem treballant des de la sostenibilitat, descentralització i desestacionalització per mantenir Espanya entre els primers llocs en les preferències dels turistes internacionals", ha subratllat Hereu.