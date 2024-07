Quatre de cada deu delictes sexuals van ser comesos per menors

El 42% de les víctimes de delictes sexuals el 2023 van ser menors i els agressors van ser "majoritàriament" de nacionalitat espanyola i menors de 30 anys, segons ha avançat aquest dijous 4 de juliol el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, durant la presentació aquest dijous la nova Oficina Nacional contra les Violències Sexuals (ONVIOS), en què, a més, ha assegurat que els delictes grupals "no han augmentat".

En aquest sentit, Marlaska ha recordat que els delictes sexuals van augmentar un 14,8% des del 2022, havent-hi un total de 21.825 fets d'aquesta naturalesa, dels quals 1 de cada 5 va ser amb penetració. Segons ha assenyalat, es tracta de dades extretes d'un informe que el ministeri té previst fer públiques aquest divendres 5 de juliol.

Pel que fa a l'Oficina Nacional, el ministre ha assegurat que pretén ser un observatori on s'analitzi cada agressió d'índole sexual inspirant-se en el sistema VioGén, encara que en el cas del sistema ONVIOS no prestarà protecció a les víctimes, sinó que actuarà com a "una gran base de dades".

El sistema ONVIOS, que pretén estar vinculat amb el VioGén esmentat, és un banc d'informació amb un sistema de registre, de seguiment i de prevenció de les violències sexuals per interconnectar totes les bases de dades policials i d'institucions penitenciàries per tal de fer un seguiment i que es tinguin els instruments i eines més precises per donar resposta a les agressions sexuals i prevenir-les.

La creació d'aquesta Oficina Nacional s'emmarca en les mesures previstes al I Pla Estratègic contra les Violències Sexuals del departament, aprovat el març de l'any passat i actiu fins al proper 2027.

Tot i que la cap de l'Àrea de Violència de Gènere, Estudis i Formació i cap d'ONVIOS, Belén Crego, ha assegurat que l'"eficàcia policial" és "molt alta" per resoldre aquests casos, ha informat d'una tendència "a l'alta" dels delictes sexuals, que només s'interrompia el 2020 amb motiu de la pandèmia del Covid-19.

L´estructura de l´oficina, ubicada a la seu del Servei Central de Violència de Gènere, l´Oficina Contra els Delictes d´Odi i el Centre Nacional de Desapareguts, està formada per policies nacionals i guàrdies civils, incorporats d´unitats operatives en investigació de delictes sexuals i atenció a les víctimes, i segons ha explicat Crego, també es pretén comptar amb enllaços territorials.

A més, el ministre ha anunciat que esperen poder presentar el proper setembre una pàgina web que incorporarà informació com a estudis, investigacions, estadístiques i un mapa de recursos que ha qualificat com a "molt important" per a la prevenció dels delictes sexuals.

Després de la presentació, el ministre d'Interior ha destacat l'augment de delictes sexuals tant a Espanya -on ha assegurat que s'ha passat de 16,1 delictes sexuals per cada 1.000 habitants el 2015 a 35,4 el 2022-, com en països europeus propers com França -que ha passat de 50,1 delictes el 2015 a 126,1 el 2022-, o Dinamarca -on en el mateix període la taxa ha crescut de 46,1 a 107,2 delictes de naturalesa sexual per mil habitants -.

"Aquesta iniciativa (ONVIOS) és una eina innovadora a Espanya i m'atreveixo a dir també que a Europa, al servei de les víctimes i dels professionals implicats a combatre les violències sexuals, encarregada de coordinar i implementar totes les mesures del pla i també garantir-ne l'efectivitat.

L'Oficina Nacional treballarà amb tant regularitat i fermesa com sensibilitat per prevenir i lluitar contra aquests delictes, i vetllarà igualment en la mesura de les seves competències perquè les víctimes rebin el suport i la protecció que mereixen", ha conclòs