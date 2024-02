Quatre de cada deu joves espanyols aprenen a cuinar gràcies a les xarxes socials

El 44% de joves espanyols que utilitza aplicacions tecnològiques per a la seva alimentació aprèn a cuinar seguint les receptes que veu a les xarxes socials, segons el X Observatori Nestlé d'Hàbits Nutricionals i Estil de Vida de les Famílies.

Tot i això, prop del 20% dels enquestats de 18 a 35 anys ho va fer seguint les receptes familiars que han anat passant de generació en generació a casa seva, dels seus pares o avis.

El 36% d'enquestats segueixen els posts que comparteixen els nutricionistes a les seves xarxes per portar una alimentació saludable, i el 27% es guia per recomanacions d'influencers per menjar.

El 16% de joves es recolza en webs o apps culinàries; "només un 11% consulta els tradicionals llibres de receptes quan es posa davant dels fogons, i un escàs 2% tria els dispositius interactius guiats per veu" com a aliats a la cuina.

Joves i alimentació sana

El 30% diu que tenen prou dades per a una bona alimentació. Tot i això, entre els que s'informen de com menjar bé, el 36% adquireix aquests coneixements per xarxes socials de nutricionistes i el 27% per recomanacions i hàbits nutricionals d'influencers. Algunes de les fonts són Instagram o TikTok, per exemple.

"Només 2 de cada 10 joves acudeixen a la consulta d'un nutricionista professional per a una atenció personalitzada", constata l'informe.

Més guisat, planxa i airfryer, menys microones

L'Observatori Nestlé també revela que la joventut guisa més i fa servir menys el microones que les generacions anteriors, i que cuinar a la planxa és la tècnica predominant entre els espanyols en general.

El 37% de joves dina o sopa a la planxa cada dia (13 punts més que la gent de més edat); la segona elecció de la 'generació Z' i els 'millenials' és el forn (el 18% l'usa molt), encara que la segona elecció de les generacions anteriors ('generació X' i 'boomers') és el microones (l'ús el 17%, davant de l'escàs 5% de la joventut).

Per a Laura González, aquestes dades reflecteixen que els joves "estan cada vegada més implicats a portar una alimentació saludable", de manera que escullen per menjar i per com ho cuinen.

Per exemple, el 15% de joves guisa habitualment (4 punts més que els espanyols de més edat).

A més, gairebé el 40% de joves tenen una fregidora d'aire (airfryer), 10 punts més del que és present a casa dels pares.

Els resultats de l'Observatori Nestlé, fet en col·laboració amb YouGov, es basen en més de 500 entrevistes en línia a persones de 18 a 35 anys i un altre mig miler de 36 a 65 residents a Espanya, representatius a nivell espanyol per sexe, edat i zona geogràfica .