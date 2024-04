Quatre homes davant la inseminació a “Favor” (Goya)

Sembla que la qüestió de la inseminació assistida és una qüestió pròpia de les dones, cosa que no deixa de ser un apriorisme sense justificació ja que la impossibilitat de tenir fills per raons orgàniques o sobrevingudes, afecta en tot cas, encara que possiblement de forma diferent, a tots dos sexes. Una dona, Susana Garachana, actriu amb un llarg currículum dramàtic, va pensar en l'oportunitat d'escriure un text teatral sobre aquest tema, però ho va voler fer des de la perspectiva de l'home amb “El favor” (Goya)

L'autora va encertar a observar l'escassa disponibilitat dels homes a compartir confidència amb els seus homòlegs, cosa que no sol passar entre dones, molt més disposades a confessar-se amb altres dones i compartir-hi confidències. La constatació d'aquest fet el va portar a fabular sobre la reacció que hi havia entre quatre amics davant la necessitat d'uns de recórrer la col·laboració dels altres en el desig de tenir fills propis per mitjà de la inseminació de la parella. "Vaig pensar -diu Garachana- en el que passaria si qui decideix demanar la inseminació no és la dona, sinó l'home". Aquest és el favor que se sol·licita i que dóna lloc a discussions en què es posaran sobre la taula qüestions com les referides a la paternitat, la família, la confiança i, sobretot, l'amistat.

El favor és una comèdia perquè l'autora va voler evitar que fos una funció transcendent i va preferir que resultés, en canvi, divertida. Això no obsta que convidi a pensar sobre la manera com els homes veuen o contemplen aquest fenomen que avui ha adquirit plena carta naturalesa i és acceptat per una generalitat de persones, no sense algunes reserves de caràcter moral per algunes.

Xavier Ricart ha assumit la direcció d'aquesta obra els intèrprets de la qual són Eduard Biuch, David Marcé, Jordi Rico i Marc Rodríguez, els quatre amics que es troben per intentar ajudar-ne un en el desig de ser pare. Una hipòtesi perfectament plausible i que Garachana s'imagina com es pot resoldre… de moment sobre l'escenari.