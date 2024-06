L'estiu del 2024 comportarà una actualització en els preus dels peatges de les autopistes espanyoles, amb un increment generalitzat del 4%. Aquest ajust, aprovat pel Govern, té com a objectiu mitigar els efectes de la inflació i compensar les empreses concessionàries, que havien sol·licitat pujades més significatives a causa dels contractes vigents i de l'increment de l'IPC.

Aquest ajustament és part del tercer i últim paquet de mesures anticrisi del Govern, destinat a protegir els ciutadans de l'impacte econòmic global. Les tarifes de peatge s'incrementaran de forma progressiva fins al 2026, permetent que les empreses concessionàries recuperin gradualment els seus costos sense un impacte abrupte als usuaris.

Les autopistes que experimentaran aquesta pujada inclouen vies de transport importants com l'AP-7 en trams d'Alacant a Cartagena i Màlaga a Guadiaro, així com l'AP-9 a Galícia. En total, onze autopistes veuran incrementades les tarifes, i són les següents: AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alacant-Cartagena, AP-7 Màlaga-Guadiaro, AP -68, AP-71, AP-9 i AP-46. Aquesta mesura ha estat dissenyada per equilibrar les necessitats de finançament de les infraestructures vials amb la protecció del poder adquisitiu dels conductors.

A més, les autopistes gestionades per la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre (SEITT), que van revertir l'Estat per problemes financers, mantindran les tarifes congelades com a mesura de contenció inflacionària. Aquesta congelació afecta autopistes principalment a la Comunitat de Madrid, que no han vist increments des del 2019, quan les seves tarifes es van reduir en un 30%.

Subvencions i Compensacions

El Govern ha previst una subvenció per a les concessionàries d'autopistes que puja a 30 milions d'euros per al 2024. Aquesta subvenció cerca compensar la diferència entre l'augment sol·licitat per les empreses i l'aprovat pel Govern. El 2023, aquesta subvenció va permetre un estalvi de més de 33 milions dʻeuros per als usuaris, una xifra significativa que demostra lʻesforç de lʻExecutiu per donar suport a les llars i mantenir lʻequilibri econòmic.

Més enllà dels peatges actuals, s'està discutint la introducció del pagament per ús a les carreteres estatals, una mesura que forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat a la Unió Europea. Aquesta iniciativa busca generar els fons necessaris per al manteniment i la millora de les infraestructures vials, seguint exemples d'altres països europeus com Alemanya i França.

El president de l'associació de grans constructores Seopan, Julián Núñez, ha destacat la necessitat urgent d'aquesta mesura per assegurar el finançament adequat de les vies de gran capacitat a Espanya.