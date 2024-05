Què va ser exactament el misteriós bòlid que va creuar el cel ahir a la nit?

Un bola de creu ha creuat dissabte a diumenge a la nit la Península Ibèrica, sent albirat tant a Andalusia, Castella-la Manxa, la Comunitat de Madrid, Extremadura i Galícia, com en zones del nord de Portugal i la capital, Lisboa.

Un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid ha indicat a Europa Press que hi ha hagut diverses trucades preguntant sobre un objecte que hauria creuat el cel provocant una gran llampada de color verd, si bé no ha pogut confirmar que es tracti d'un bòlid.

Protecció Civil de Portugal, segons ha informat el diari portuguès 'Público', ha indicat que l'objecte que ha estat albirat pot haver caigut com a meteorit a la zona de Castro Daire, a la regió central del país.

L'explicació més probable a això

L'explicació més probable és que fos un bòlid, que és un meteor particularment brillant. Els bòlids són fragments d'estels o asteroides que ingressen a l'atmosfera terrestre i es desintegren, creant una llum brillant. La llampada verda observada suggereix la presència de certs elements com el níquel, que en cremar-se a l'atmosfera pot produir aquest color.

Les proves d'ovnis a Espanya

Encara que aquest succés tingui una explicació, hi ha qui ha especulat que el que s'ha vist pertany a una vida extraterrestre. Encara que no sigui el cas de manera oficial, cal recordar que precisament a Espanya hi ha hagut nombrosos informes i albiraments d'ovnis (objectes voladors no identificats) al llarg de les dècades, alguns dels quals han captat l'atenció de la premsa i les autoritats.

Un dels casos més coneguts és l'incident de Manises el 1979, on un avió comercial va haver de fer un aterratge d'emergència a València a causa de la presència de llums vermells no identificats al cel. Aquest esdeveniment va ser investigat tant per autoritats civils com militars i segueix sent un dels casos més documentats al país.

L'Exèrcit de l'Aire d'Espanya ha desclassificat nombrosos arxius sobre albiraments d'ovnis, incloent casos reportats des de la dècada de 1960 fins a la de 1990. Entre aquests es troba el cas d'Aluche el 1968, on nombrosos testimonis a Madrid van observar un objecte lluminós al cel, i l'incident de Canàries el 1976, amb albiraments reportats tant per civils com a militars. Aquests documents contenen testimonis i proves que han generat un interès públic considerable.

A finals dels anys 90, Espanya va experimentar una onada d'albiraments d'ovnis que van ser àmpliament coberts pels mitjans de comunicació, revitalitzant el debat sobre l'existència d'aquests fenòmens. Tot i que molts d'aquests casos no han pogut ser explicats completament i continuen sent objecte de debat i estudi, l'acumulació d'informes i proves suggereix que Espanya ha estat un escenari freqüent d'esdeveniments que alimenten les especulacions sobre la possible existència d'ovnis.