Què és exactament el trastorn bipolar? Es pot guarir?

Aproximadament 750.000 persones a Espanya viuen afectades per un trastorn bipolar que suposa una limitació a la vida diària ia la del seu entorn ja que és una patologia de l'estat d'ànim que es caracteritza per dos símptomes: els episodis depressius i els episodis d'exaltació excessiva de l´estat d´ànim.

A causa d'aquestes característiques peculiars, els especialistes s'enfronten a un problema greu en el diagnòstic a causa de la seva semblança amb una depressió ja que "els pacients acudeixen a la consulta en els episodis depressius i no en els d'exaltació".

Així ho ha explicat el metge especialista en tractament d'addiccions i salut mental i fundador del centre especialitzat en aquest tema Més Ferriol, Xabier Fábregas, durant una entrevista amb Europa Press en què ha assegurat que “és un trastorn difícil de diagnosticar, arribant a trigar una mitjana de 16 anys a aconseguir un diagnòstic de bipolaritat" perquè "moltes vegades el pacient només va a consulta quan està deprimit i durant molts anys han estat tractats com a depressius".

Per això, l'expert ha incidit que perquè es tracti d'un trastorn bipolar "han de coexistir" les dues fases: depressiva i d'exaltació i, encara que esbrinar això no és fàcil, no equivocar-se en el diagnòstic és clau ja que " el tractament i el pronòstic són diferents”.

"És molt fàcil confondre'l amb una depressió perquè només aprecies els símptomes d'aquella persona que està baixa d'estat d'ànim amb la sensació que tot és una ruïna i amb pensaments recurrents de suïcidi", ha detallat.

Tot i això, quan es tracta d'un trastorn bipolar, aquests episodis depressius s'alternen amb altres moments on l'estat d'ànim està "per sobre del que seria normal" amb uns símptomes molt característics com: "una energia desbordant, un parlar descontrolat fins i tot explicant coses que serien íntimes a persones desconegudes, una despesa excessiva de diners, dormir molt poques hores i despertar-se amb la sensació que no estàs cansat malgrat haver dormit tres hores, la hipersexualitat, etc”.

Per tant, per diferenciar aquest trastorn d'una depressió, el doctor Fábregas ha apuntat a la necessitat de fer un recorregut històric del pacient per esbrinar si ha tingut altres moments d'exaltació de l'estat d'ànim que potser no havia detectat però que sí ho ha fet la gent del seu entorn”. "No ens podem quedar amb el que t'explica el pacient del que està vivint en aquell moment perquè només va quan està en fase depressiva perquè quan és a dalt ni se li passa pel cap anar al metge perquè està encantat de la vida", ha afirmat.

A més, tant els episodis depressius com els d'exaltació no només duren un dia, sinó que duren diversos dies i, fins i tot, diverses setmanes. "Per això ho podem diferenciar, perquè de vegades parlem que estic depressiu o estic maníac, quan en realitat no estem en una situació que correspon exactament a això, sinó que estem parlant d'episodis, és a dir, de diversos dies seguits on aquest estat d'ànim, sigui cap amunt o cap avall, es manté", ha assenyalat el doctor Fábregas.

"En el cas de les fases maníaques els episodis poden durar un màxim de dues o tres setmanes i, a les fases depressives, es pot donar fins i tot una mica més", ha detallat.

Segons ha explicat l'expert, dins d'un trastorn de bipolaritat hi ha dos tipus. En primer lloc hi ha la bipolaritat tipus u, on s'alterna un episodi depressiu clar amb una fase maníaca, “que és el que abans es deia psicosi maníac-depressiva perquè s'assemblava o estava al mateix epígraf que la psicosi, que les esquizofrènies, i avui dia està enquadrat en allò que serien trastorns de l'estat d'ànim”.

I, en segon lloc, es troba la bipolaritat tipus dos, que "és una mica menys intensa" i s'anomena "hipomania", és a dir, serien els mateixos símptomes, però "més atenuats", fet que dificulta encara més el diagnòstic perquè " passa més desapercebuda".

Per què es produeix un trastorn bipolar? Es pot guarir?

Els trastorns de bipolaritat es poden patir per diferents causes però, "com totes les malalties mentals, hi ha un tant per cent de càrrega hereditària", de manera que "sempre cal explorar la genealogia del pacient i intentar descobrir si al seu entorn hi ha hagut persones que tenien també símptomes semblants".

Tot i això, el doctor Fábregas ha assenyalat que, en moltes ocasions, "no es coneix l'origen" ja que "no es troba aquesta referència familiar" i, per tant, "s'ha de plantejar que és una cosa sobrevinguda com pot ser el fet de tenir també, per exemple, una depressió o crisi d'ansietat i estaria relacionat amb l'estrès, amb situacions vitals límit, amb l'abús de substàncies, etc.

"Això serien factors desencadenants d'una cosa que probablement ja hi era, però que es manifesta a partir d'aquesta pressió puntual, d'aquelles situacions de descompensació", ha afirmat.

Un cop diagnosticat el trastorn bipolar, el pacient s'ha de posar en mans d'un especialista en Psiquiatria, entre d'altres, i començar un tractament farmacològic que, probablement, sigui per a tota la vida, però es pot curar un trastorn psicològic? La resposta és que, a dia d'avui, no es coneix que tingui una curació completa, però sí que hi ha molts pacients que arriben a una situació de "compensació" en què passen anys sense cap episodi bipolar, tal com ha detallat el doctor Fàbregas.

"Hi ha pacients que han passat anys sense cap crisi, per tant, no sabem dir si ja està guarit o si amb les circumstàncies externes complicades es tornarà a descompensar. Però l'experiència clínica demostra que hi ha persones que poden estar molts anys absolutament estabilitzats a partir que s'ha trobat aquesta medicació adequada. Per això és important aplicar el tractament tan ràpid com sigui possible, perquè evitarà aquestes situacions conflictives que són molt negatives tant com per al mateix pacient com per a la gent de l'entorn", ha asseverat.

El tractament consisteix en dues fases, la fase aguda quan la persona està passant per un episodi i està totalment descompensada, que en aquest cas se li apliquen antidepressius si és un episodi depressiu o antipsicòtics si és un episodi d'exaltació. I, una vegada s'ha aconseguit la compensació de l'estat d'ànim, comença la segona fase, que consisteix en un tractament preventiu amb medicaments que protegeixen de tenir una nova descompensació.

Addiccions i trastorn bipolar: una arma de doble tall

Les persones amb trastorn bipolar són set vegades més propenses a desenvolupar trastorns per ús de substàncies en comparació amb aquelles que no tenen aquest diagnòstic, i l'alcohol és la substància més comunament consumida, seguida per la marihuana/cànnabis, la cocaïna i els opioides.

Aquest fet es coneix com a "patologia dual", que és "la combinació d'un trastorn psiquiàtric amb un ús de substàncies", segons ha explicat el doctor Fábregas, remarcant que "els abusos de substàncies poden ser conseqüència d'aquesta descompensació o poden ser provocadors d'un nou episodi".

Per això, l'expert ha incidit en la necessitat d'advertir els pacients "de la importància que té en el curs de la malaltia i en el pronòstic el fet de no utilitzar aquestes substàncies que de vegades han estat com el punt desencadenant".

"Identifiquem que hi ha una persona que a partir d'un consum ja que ha tingut la primera manifestació d'un trastorn psiquiàtric, i al revés, que moltes vegades en pot ser conseqüència. Els moments en què es considera que els consums de drogues són la culpa de tot moltes vegades amaguen aquests trastorns de base”, ha conclòs.