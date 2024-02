Quins famosos fan anys aquest 29 de febrer? Pedro Sánchez, el primer a la llista

Aquest 2024 té una petita anomalia al calendari: és un any de traspàs, de manera que hi ha 366 dies gràcies a l'aparició del 29 de febrer, cosa que té lloc cada quatre anys.

La raó principal per això és que el temps que triga la Terra a completar una òrbita al voltant del Sol, conegut com a any tropical, no és exactament de 365 dies, sinó més proper a 365 dies i 1/4 (aproximadament 365.2425 dies).

Per compensar aquest desfasament entre el calendari civil i el moviment real de la Terra, s'hi afegeixen dies addicionals al calendari en anys de traspàs.

Aquest ajustament es basa en el calendari julià i es manté en el calendari gregorià, utilitzat avui dia a la majoria dels països del món.

Al calendari gregorià, un any de traspàs ocorre cada any divisible per 4, excepte en el cas dels anys finals de cada segle (com 1900 o 2100), que no són de traspàs a no ser que siguin divisibles per 400 (com 2000 o 2400) .

Aquest sistema dʻajust assegura una major precisió en la sincronització entre el calendari i les estacions de lʻany.

