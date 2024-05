Tot el que has de saber sobre la celebració del Primer de Maig

per Redacció CatalunyaPress

Avui, 1 de maig, el món commemora el Dia Internacional del Treballador, una data emblemàtica que recorda la lluita històrica dels treballadors pels drets laborals i socials. Des dels seus orígens als esdeveniments de Haymarket el 1886, aquesta jornada ha estat un símbol d'unitat i acció col·lectiva a favor de millors condicions de treball.

Els Successos de Haymarket, ocorreguts a Chicago el 1886, van marcar una fita en la història de la lluita obrera. Treballadors nord-americans es van mobilitzar per exigir la jornada laboral de vuit hores, un dret bàsic que llavors estava lluny de ser una realitat. Aquestes protestes van culminar en una manifestació l'1 de maig, on es va produir un tràgic enfrontament entre treballadors i la policia, deixant diversos morts i ferits. Tot i la repressió, el llegat de Haymarket es va estendre pel món i l'1 de maig es va convertir en una data de reivindicació i solidaritat per a la classe treballadora.

El Primer de Maig a Espanya

Des de la seva fundació, tant la Unió General de Treballadors (UGT) com les Comissions Obreres (CCOO) han estat pilars fonamentals en la defensa dels drets laborals a Espanya. Han treballat incansablement per garantir condicions justes de feina, salaris dignes, seguretat laboral i el reconeixement dels drets sindicals.

UGT i CCOO han tingut un paper crucial al llarg de la història espanyola en la defensa dels drets dels treballadors i en la commemoració d'aquest dia. Tots dos sindicats han organitzat manifestacions, concentracions i esdeveniments per visibilitzar les demandes i preocupacions dels treballadors, així com per reafirmar la importància de la solidaritat i la unitat sindical.

Durant aquest dia, aquestes organitzacions duen a terme activitats que van més enllà de la celebració. S'enfoquen en temes com la precarietat laboral, la igualtat de gènere a la feina, la protecció dels drets dels treballadors migrants i l'adaptació al canviant panorama laboral i tecnològic.

L'1 de maig també és un recordatori dels reptes actuals que enfronten els treballadors. L'automatització, la globalització econòmica i els canvis en les formes de feina són alguns dels temes que requereixen atenció i acció sindical. En aquest sentit, UGT i CCOO continuen sent actors clau en la cerca de solucions i en la defensa d'un treball digne i segur per a tothom.