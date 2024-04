Tot el que tens a veure a Blanes: les millors platges

per Redacció CatalunyaPress

Blanes, coneguda com el portal de la Costa Brava, no només captura la bellesa de la regió sinó que també juga un paper crucial en ser el punt de partida per explorar aquesta zona emblemàtica.

Cada any, la localitat esdevé un formiguer d'activitat cultural i turística, especialment amb la celebració del Concurs Internacional de Focs Artificials.

Entre els seus atractius es destaca una rica oferta d'activitats aquàtiques com el caiac i el pàdel surf, així com les extenses platges que destaquen a Blanes.

A més, Blanes no només impressiona pels seus paisatges muntanyosos i el seu centre històric ple de vida, sinó també per les platges guardonades amb la Bandera Blava, cosa que reflecteix el seu compromís amb la qualitat i l'accessibilitat per a tothom.

Amb aproximadament quatre quilòmetres de costa que inclouen des de cales acollidores fins a àmplies platges de sorra, el viatger trobarà la cala Bona i el camí de Ronda entre els punts imperdibles.

Per a aquells que consideren Blanes com arribar-hi, es trobaran amb facilitats i serveis que asseguren una experiència sense igual al llarg del passeig marítim de Blanes Costa Brava.

Platja S'Abanell

Platja S'Abanell, la més extensa de Blanes, s'estén al llarg d'aproximadament 2,3 km des de la icònica roca de Sa Palomera fins a la desembocadura del riu Tordera.

Aquesta platja no només és reconeguda per la seva longitud sinó també per ser una de les destinacions més concorregudes durant la temporada turística, oferint un ambient vibrant i ple de vida.

Serveis disponibles:

Bars i restaurants per gaudir de la gastronomia local.

Dutxes i rentapeus per a una experiència còmoda.

Lloguer de gandules per relaxar-se sota el sol.

Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, incloent rampes, passarel·les, cadires amfíbies, banys adaptats i dutxes.

A més, Platja S'Abanell ha estat guardonada amb distincions com la Bandera Blava i el Certificat de Qualitat Ambiental, cosa que garanteix un compromís amb la sostenibilitat i la qualitat.

La seva sorra daurada i gruixuda, juntament amb una mitjana de temperatura que oscil·la entre els 9°C a l'hivern i els 24°C a l'estiu, la converteixen en la destinació ideal per a famílies, parelles i urbanites a la recerca d'un refugi costaner.

La facilitat d'accés, ja sigui amb cotxe, a peu, amb autobús o fins i tot amb vaixell, juntament amb la disponibilitat d'estacionaments propers, assegura una experiència sense complicacions per a tots els visitants.

Platja de Blanes

Situada al cor de Blanes, just al costat del port ia la dreta de Sa Palomera, quan s'observa des del mar, Platja de Blanes és la primera extensió de sorra que dóna la benvinguda a la Costa Brava.

Aquesta platja, coneguda també per la seva proximitat al Jardí Botànic Marimurtra, ofereix una barreja perfecta de naturalesa i comoditat urbana.

Amb una longitud d'aproximadament 4 quilòmetres, Platja de Blanes ha estat mereixedora de la Bandera Blava, un reconeixement als seus alts estàndards de qualitat i serveis.

Activitats i serveis:

Opcions de natació, bronzejat, vela, windsurf i caiac.

Restaurants i bars davant del mar per degustar la cuina local.

Allotjaments variats, des d'hotels de luxe fins a hostals econòmics i apartaments de vacances.

Fàcil accés mitjançant transport públic, amb serveis regulars d´autobús i tren.

Les aigües de Platja de Blanes són generalment tranquil·les, cosa que la fa ideal per a famílies, encara que és important tenir en compte que en algunes àrees la profunditat pot augmentar ràpidament.

Pels més petits, la part nord de la platja presenta un pendent suau cap al mar. A més, la platja s'engalana amb esdeveniments al llarg de l'any, destacant la Festa Major de Sant Joan, que atrau visitants de tot arreu.

Entre les atraccions properes hi ha el Jardí Botànic Marimurtra, el Castell de Blanes i el mirador de Sa Palomera, enriquint l'experiència dels qui trien Platja de Blanes com a destinació a la Costa Brava.

Cala Sant Francesc (Cala Bona)

Cala Sant Francesc, també coneguda com a Cala Bona, ofereix una experiència única a Blanes gràcies a la seva ubicació privilegiada i els serveis que presenta.

Aquesta petita cala d'aproximadament 200 metres de longitud i 35 metres d'amplada està envoltada de pins, cosa que proporciona una ombra agradable durant els dies més calorosos.

El seu accés és senzill tant amb cotxe com amb transport públic, comptant amb una àrea d'estacionament propera, cosa que la fa ideal per a famílies.

Serveis i Facilitats:

Dutxes i lloguer de gandules i para-sols.

Accés per a persones amb mobilitat reduïda i presència de socorristes.

Un xiringuito i el Restaurant Cala Bona proper, famós per les paelles assequibles i mariscs fregits.

La sorra gruixuda i de color rosat juntament amb aigües clares, són perfectes per a la natació i el snorkeling. A més, la cala forma part del Parc Natural de Montnegre i el Corredor, destacant per la seva biodiversitat.

Cala Sant Francesc ha estat guardonada amb distincions com la Bandera Blava i el Certificat de Qualitat Ambiental, cosa que assegura alts estàndards de qualitat i serveis.

El 2022, va ser votada com una de les millors 22 platges d'Europa, cosa que reflecteix la seva excepcional bellesa i la qualitat dels seus serveis.

Cala Treumal

Cala Treumal es distingeix per ser un enclavament natural únic, situat al límit entre Lloret de Mar i Blanes, i és coneguda pel seu ambient tranquil i el seu entorn pràcticament verge.

Tot i la seva mida reduïda, amb aproximadament 200 metres de longitud i 25 metres d'amplada, aquesta cala ofereix una varietat de serveis que garanteixen una estada confortable i segura per als seus visitants. Entre aquests s'inclouen:

Un bar/restaurant on gaudir de refrescos i menjars.

Dutxes i lavabos per a més comoditat.

Servei de socorrisme per a la seguretat dels banyistes.

Lloguer d´embarcacions per explorar la costa des d´una altra perspectiva.

A més, l'accés a Cala Treumal és còmode gràcies a l'estacionament públic disponible, tot i que és de pagament a l'estiu. La cala és al costat de la Platja de Santa Cristina, i una formació rocosa divideix el seu espai en dues parts diferents.

A l'esquerra de la cala, un promontori rocós prominent ofereix un camí natural cap a la veïna Platja de Santa Cristina a Lloret de Mar.

Aquest detall no només enriqueix l'experiència dels visitants, sinó que també connecta dues de les platges més belles de la regió.

Envoltada per un bosc de pins i el Jardí Botànic Pinya de Rosa, Cala Treumal se submergeix en un ambient natural que convida a la relaxació i al contacte amb la natura.

La seva sorra daurada i les aigües cristal·lines complementen el paisatge, fent d'aquesta cala una destinació imperdible per als que busquen escapar-se de l'enrenou i submergir-se en la tranquil·litat de la Costa Brava.

Cala Santa Anna

Cala Santa Anna, també coneguda com a Platja dels Capellans, es presenta com un petit tresor natural a Blanes, Girona.

Aquesta platja, amb una longitud d'aproximadament 75 metres, es caracteritza per la composició de còdols i sorra gruixuda, oferint un entorn únic per als visitants.

Situada darrere del port de Blanes ia prop del Jardí Botànic Marimurtra, la seva accessibilitat és còmoda tant a peu com amb cotxe. A més, compta amb serveis com a dutxes, facilitant una estada més confortable per als que la visiten.

Característiques Principals:

Longitud: Aproximadament 75 metres.

Composició: Còdols i sorra gruixuda.

Accessibilitat: Fàcil accés a peu o amb cotxe.

Serveis: Dutxes disponibles.

La platja és un lloc idoni per a activitats com el busseig i l'snorkel, gràcies a les aigües clares d'intens blau. Tot i això, és important esmentar que l'accés a la platja es realitza a través d'una escala costeruda, cosa que podria representar un desafiament per a persones amb problemes de mobilitat.

Informació de la zona de Cala Santa Anna ofereixen diversos serveis, incloent serveis de busseig per als entusiastes d'aquesta activitat.

S'anima els visitants a respectar el medi ambient per assegurar que la platja i les seves activitats puguin ser gaudides en els propers anys.

Altres Cales i Platges Menors

Explorant més enllà de les platges més conegudes de Blanes, es troben petites cales i platges menors que ofereixen tranquil·litat i bellesa natural.

Aquestes opcions són ideals per a aquells que busquen escapar-se de les multituds i gaudir de la Costa Brava d'una manera més íntima:

Cala Sa Forcanera i Cala S'Agüia: Accessibles només per mar oa peu, aquestes cales són veritables joies ocultes. Les seves aigües cristal·lines i entorns rocosos les converteixen en destinacions perfectes per al busseig i el snorkel.

Cala Punta Santa Anna: A només 300 metres del centre històric de Blanes, aquesta petita cove envoltada de roques és ideal per als amants del busseig, oferint un ambient tranquil i vistes impressionants.

Platja d'Empúries: Amb sorra fina i restes antigues gregues i romanes, aquesta platja no només és perfecta per a un dia de sol, sinó també per submergir-se en la història.

A més, la proximitat a atraccions com el Jardí Botànic Tropical Pinya de Rosa i l'Ermita de Santa Cristina enriqueix l'experiència i ofereix oportunitats per explorar la rica biodiversitat i el patrimoni cultural de la regió.

Aquestes platges i cales menors són testimoni de la diversitat i la riquesa natural que Blanes té per oferir, més enllà de les destinacions més populars.

Les millors platges de Blanes

Al llarg d'aquest article, hem viatjat per les costes de Blanes, descobrint des de les platges més àmplies i populars fins a cales més íntimes i menys conegudes, delineant un panorama complet del que aquesta destinació té per oferir.

Blanes es revela no només com un lloc de bellesa natural inigualable, on la Bandera Blava oneja orgullosa a diverses platges, sinó també com un gresol d'activitats culturals i d'oci que prometen enriquir l'experiència de cada visitant.

Reflexionant sobre allò exposat, queda clar que Blanes és una destinació que pot satisfer qualsevol viatger, des d'aquells que busquen aventura i connexió amb la natura fins als que anhelen relaxar-se en un entorn tranquil i pintoresc.

Les platges de Blanes són el testimoniatge viu de la riquesa natural i cultural de la Costa Brava, convidant no només a explorar-les sinó també a preservar la seva bellesa per a les generacions futures.

Amb la promesa de descobriments inoblidables a cada racó, Blanes es posiciona fermament com una destinació imprescindible al mapa del turisme costaner.