Què hi ha darrere del Dia Mundial del Surf?

Avui, 15 de juny, se celebra el Dia Mundial del Surf, data dedicada a honrar tant l'esport del surf com la cultura que l'envolta. Aquesta commemoració va ser instaurada el 2004 per l'organització internacional Surfing Medicine International i la Surfrider Foundation. L´objectiu principal d´aquesta celebració és conscienciar sobre la protecció dels oceans i les platges, a més de promoure un estil de vida saludable i en harmonia amb el medi ambient que el surf representa.

El surf té les arrels a l'antiga Polinèsia, amb evidència que els habitants de Hawaii ja practicaven aquest esport fa més de 500 anys. Per als polinesis, surfejar no era només una activitat recreativa, sinó també una pràctica amb profund significat cultural i espiritual.

A Hawaii, els surfistes eren considerats individus d'alt estatus social i l'habilitat per muntar onades grans era una manera de demostrar destresa i valentia. El surf es va popularitzar a nivell mundial principalment gràcies a Duke Kahanamoku, un nedador olímpic hawaià que, a la primera meitat del segle XX, va viatjar pel món demostrant i ensenyant l'art del surf.

Una de les onades més impressionants mai surfejades va ser muntada pel surfista portuguès António Laureano a Praia do Norte, Nazaré, Portugal, a l'octubre de 2020. L'onada mesurava aproximadament 30.9 metres, establint un nou rècord mundial. Nazaré és famosa per les seves onades gegantines a causa del seu canó submarí, que crea les condicions perfectes per a onades massives.

A Espanya, el surf ha guanyat popularitat considerable des dels anys seixanta i setanta. La costa nord, especialment el País Basc, Cantàbria i Galícia, ofereix algunes de les millors onades d'Europa. Mundaka, al País Basc, és particularment coneguda per la seva onada esquerra, considerada una de les millors del món. Esdeveniments com el Pantí Classic a Galícia atrauen surfistes de tot el planeta, consolidant la reputació d'Espanya com una destinació de surf de classe mundial.

El surf no és només un esport, sinó un estil de vida que promou la conservació del medi ambient. La comunitat surfera està profundament involucrada en iniciatives per protegir els oceans i les platges de la contaminació i la destrucció ecològica. Organitzacions com Surfrider Foundation i Save The Waves Coalition treballen incansablement per preservar els ecosistemes marins i educar el públic sobre la importància dels oceans.