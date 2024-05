Tot el que sabem sobre l'hotel exclusiu que Rafa Nadal obrirà a la Costa Brava

Rafa Nadal ha entrat de ple al negoci de l'hostaleria. Fa un any va obrir el primer hotel després d'associar-se amb la firma hotelera internacional Meliá. El tennista ha creat la marca d'hotels ZEL i, després d'obrir el primer a Mallorca, el ZEL Mallorca a la platja de Palmanova, a Calvià, a l'oest de l'illa, ha decidit obrir el segon establiment a Catalunya. I és clar, ha escollit la icònica Costa Brava.

El nou hotel de Rafa Nadal se situarà a la bella Cala Giverola, als voltants de Tossa de Mar. Com qualsevol cala de la Costa Brava, ofereix un paisatge idíl·lic amb aigües turqueses, roques, sorra, penya-segats i vegetació.

Segons pública ABC, l'hotel tindrà un total de 214 habitacions amb vista sobre el mar, les muntanyes o els jardins de l'hotel.

L'hotel obrirà oficialment el proper 1 de juny i ja és possible veure quant costen les habitacions. Mirant una setmana completa en període de vacances, de l´1 al 7 de juliol, l´hotel té set tipus d´habitacions disponibles. Les suites no baixen de 1.000 euros a la setmana, i la més barata és la que dóna al jardí de l'hotel, que sortiria a 1.187 euros la setmana. La més cara, una suite amb impressionants vistes al mar, costa 3.666 euros a la setmana – ara mateix ofereixen un 24% de descompte, si no el preu seria de 4.795 euros la setmana, per a dues persones. Un luxe a l'abast de ben pocs.

L´allotjament, que ha obtingut una qualificació de quatre estrelles, també oferirà una oferta gastronòmica de referència de la mà d´un restaurant de la marca Beso. Els clients que s'allotgin a ZEL Costa Brava podran gaudir d'opcions d'estada que incloguin mitja pensió perquè no s'hagin de moure de la platja i l'hotel durant totes les vacances.

Rafa Nadal vol continuar obrint hotels de la mà de Meliá Hotels International. Tenen previstes noves obertures a la Gran Via de Madrid, i dues més al Carib: el Zel Saluyita i el Zel Punta Cana.