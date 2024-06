Quin és l'origen del Dia Internacional dels Boscos Tropicals?

Avui, com a 22 de juny, se celebra el Dia Internacional dels Boscos Tropicals. Una data dedicada a conscienciar la importància vital d'aquests ecosistemes per al planeta i per a la humanitat. Aquest dia especial va ser establert per destacar la necessitat urgent de conservar, protegir i gestionar de manera sostenible els boscos tropicals, que tenen una increïble biodiversitat i tenen un paper crucial en la regulació del clima global.

El Dia Internacional dels Boscos Tropicals va ser proclamat per la Xarxa de Boscos Tropicals el 1999. Aquesta organització internacional, fundada el 1988, reuneix científics, ambientalistes i comunitats locals amb l'objectiu de promoure la conservació dels boscos tropicals i millorar la qualitat de vida dels qui en depenen. L'elecció de la data del 22 de juny és perquè coincideix amb el solstici d'estiu a l'hemisferi nord, un moment simbòlic de renovació i vida, ideal per reflexionar sobre la vitalitat dels boscos tropicals.

Els boscos tropicals són reconeguts com els ecosistemes més diversos i productius del planeta. Abarquen regions properes a l'Equador i es caracteritzen per la seva alta biodiversitat, amb una gran varietat d'espècies vegetals, animals i insectes. Aquests ecosistemes no són només crucials per a la conservació de la biodiversitat global, sinó que també exerceixen funcions fonamentals per a l'estabilitat climàtica, la regulació hídrica i la captura de carboni.

Segons estimacions, els boscos tropicals cobreixen aproximadament el 7% de la superfície terrestre del planeta, però tenen més del 50% de les espècies conegudes. En termes d'extensió, s'estima que hi ha al voltant de 1.6 mil milions d'hectàrees de boscos tropicals a tot el món, distribuïts principalment a Amèrica del Sud, Àfrica central i sud-est asiàtic.

Al Dia Internacional dels Boscos Tropicals, es promouen diverses activitats i campanyes per sensibilitzar sobre la importància d'aquests ecosistemes i la urgència de protegir-los. Organitzacions ambientals, governs i comunitats locals s'uneixen per realitzar activitats com ara plantacions d'arbres, neteges d'àrees forestals, conferències educatives i campanyes de conscienciació sobre la conservació.

Tot i això, els boscos tropicals continuen enfrontant amenaces significatives, com la desforestació, l'explotació il·legal de recursos naturals, el canvi climàtic i l'expansió agrícola. Aquestes activitats no només redueixen la biodiversitat, sinó que també contribueixen a la pèrdua de serveis ecosistèmics vitals per al benestar humà.