Per què es conmemora el Dia de les Treballadores de la Llar?

Aquest diumenge, un grup de treballadores de la llar i de cura han visitat l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat amb el motiu del Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Però, des de quan es commemora aquest dia? I per què és el 24 de març?

En record d'Eudòcia "Dora" Pulido, que va morir el 2011

El Dia de les Treballadores de la Llar té l'origen en la lluita pels drets laborals i la igualtat de condicions per a les treballadores domèstiques. La data específica del 24 de març commemora un esdeveniment tràgic ocorregut a Nova York el 2011.

El 24 de març de 2011, la treballadora domèstica guatemalenca, Eudòcia "Dora" Pulido, va morir en un incendi a la llar on treballava i vivia a Brooklyn, Nova York. Dora Pulido no va poder escapar del foc a causa de les condicions precàries del seu habitatge i de la falta de mesures de seguretat al lloc de treball.

Aquest incident tràgic va cridar l'atenció sobre les difícils condicions laborals a què s'enfronten les treballadores de la llar a tot el món, incloent llargues jornades laborals, salaris baixos, manca de protecció laboral i abús. Com a resultat, diverses organitzacions i sindicats de treballadores de la llar van començar a advocar per millors condicions laborals i drets laborals més justos per a aquest sector.

El 24 de març, doncs, va ser elegit com el Dia de les Treballadores de la Llar en memòria de Dora Pulido i com un recordatori de la lluita contínua per la justícia i la dignitat per a les treballadores domèstiques a tot el món. Des de llavors, aquesta data ha esdevingut un dia de conscienciació i solidaritat amb les treballadores de la llar, així com una oportunitat per destacar la importància de les seves contribucions al benestar de les famílies i la societat en general.

En alguns països es fa servir una altra data per commemorar aquest Dia Internacional

Realment, hi ha un altre dia 'oficial' del Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. A molts països del món no es commemora el 24 de març, sinó el 30 de març. Per exemple, a Argentina, on va ser instituït oficialment el 2013. Aquesta data es va triar per commemorar el dia que va entrar en vigor la Convenció 189 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el treball decent per a les treballadores i treballadors domèstics, precisament el 2011.

De fet, totes dues dates tenen una relació de causa i efecte. La mort de Dora Pulido va posar de manifest les difícils condicions laborals i de vida a què s'enfronten moltes treballadores de la llar a tot el món. Aquest tràgic incident, juntament amb altres casos similars i la tasca d'organitzacions i sindicats de treballadores de la llar, va ajudar a cridar l'atenció sobre la necessitat millorar les condicions laborals i els drets d'aquest sector vulnerable de la població.