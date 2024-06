Quin és l'origen de la coca tradicional de Sant Joan?

La coca de Sant Joan és una especialitat culinària tradicional de Catalunya, una regió situada al nord-est d'Espanya. El seu origen es remunta a temps antics, on els pobles celebraven el solstici d'estiu, una festivitat pagana que va ser adaptada posteriorment per la religió cristiana per coincidir amb la festivitat de Sant Joan Baptista. La nit del 23 de juny, coneguda com la Nit de Sant Joan, és una de les celebracions més esperades a Catalunya, on la coca de Sant Joan hi juga un paper fonamental.

Hi ha diverses teories que intenten explicar l'origen de la coca de Sant Joan i quan es va crear. Una teoria sosté que la coca té arrels a les tradicions gastronòmiques romanes i àrabs. Durant l'època romana, se celebraven les festes saturnals, on es preparaven pans i pastissos per celebrar el solstici d'hivern. Els àrabs, per la seva banda, van introduir a la península ibèrica una rica tradició de rebosteria, amb l'ús de fruits secs, mel i espècies. És possible que aquestes influències es fusionessin amb les celebracions locals del solstici d'estiu, donant lloc a la coca de Sant Joan tal com la coneixem avui.

Una altra teoria suggereix que la coca de Sant Joan va evolucionar durant l'Edat Mitjana. En aquesta època, els pastissos i pans dolços eren comuns a les celebracions religioses i festives. La coca podria haver sorgit com una adaptació d'aquests pans festius, evolucionant amb el temps fins a esdevenir un element distintiu de les celebracions de Sant Joan. Els monestirs i convents medievals també van tenir un paper important en la preservació i difusió de receptes, cosa que podria haver contribuït a la popularització de la coca.

Alguns historiadors apunten a una tradició específicament catalana que es remunta a diversos segles enrere. La coca, en general, és una preparació típica de la cuina catalana, amb variants salades i dolces per a diferents festivitats. La coca de Sant Joan, en particular, podria haver estat desenvolupada com una especialitat per a la Nit de Sant Joan, reflectint la importància d'aquesta celebració a la cultura catalana. Els registres històrics esmenten diferents tipus de coques ja al segle XVI, cosa que suggereix una llarga tradició d'aquest tipus de rebosteria.

Una teoria popular és que la coca de Sant Joan és una adaptació cristiana de festes paganes antigues. Abans de l'arribada del cristianisme, moltes cultures europees celebraven el solstici d'estiu amb festes i rituals que incloïen menjars especials. Amb la cristianització, aquestes festivitats van ser transformades i adaptades per coincidir amb les celebracions de Sant Joan Baptista. La coca podria haver estat una ofrena o element festiu d'aquestes antigues celebracions, reinterpretat al llarg dels segles per encaixar en el context cristià.

Tot i que les teories esmentades abasten un ampli període històric, és al segle XIX quan la coca de Sant Joan es consolida com una tradició popular a Catalunya. Durant aquesta època, es va viure un ressorgiment de l'interès per les tradicions locals i la identitat cultural catalana, cosa que va ajudar a establir la coca de Sant Joan com a part essencial de les celebracions de la Nit de Sant Joan.

La coca de Sant Joan es va inventar a Catalunya, tot i que la data exacta de la creació és difícil de determinar. Aquesta tradició s'ha transmès de generació en generació, mantenint vius els costums ancestrals. La coca de Sant Joan s'associa a les fogueres, els focs artificials i les celebracions nocturnes que simbolitzen la purificació i la renovació, marcant l'inici de l'estiu. Aquesta festivitat és un moment d‟unió i alegria, on la gastronomia juga un rol essencial.

El que fa a la coca de Sant Joan tan especial i singular és la recepta única i la varietat d'ingredients. La coca es presenta en diferents formes i sabors, però la més tradicional és una base de massa dolça adornada amb fruites confitades, pinyons i sovint crema pastissera. Algunes variants inclouen llardons, que li donen un toc salat, o estan farcides de cabell dàngel. El secret de la coca de Sant Joan rau en la qualitat dels seus ingredients i la cura en la preparació, que reflecteixen la riquesa culinària de Catalunya.

El caràcter festiu de la coca de Sant Joan també és part del que la fa tan singular. Aquest pastís no és només un delit gastronòmic, sinó que també és un símbol de la cultura i les tradicions catalanes. Es comparteix en reunions familiars i entre amics, acompanyant els brindis i les rialles en una nit màgica i plena de llum. La coca de Sant Joan és més que unes postres; és una expressió d'identitat i patrimoni cultural, un enllaç entre el passat i el present que perdura a la memòria col·lectiva dels catalans.

Per acabar, la coca de Sant Joan és una joia de la gastronomia catalana amb un origen antic lligat a les festivitats del solstici d'estiu. La seva tradició, sabor i alegria amb què es comparteix l'han convertit en un element indispensable de la Nit de Sant Joan. La recepta pot variar, però l'esperit de celebració i d'unió que representa és el veritable secret de la seva perdurabilitat i singularitat.