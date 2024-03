per Redacció CatalunyaPress

A CatalunyaPress us oferim la previsió del temps per aquest dimarts 5 de març a través del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Nuvolositat

El cel romandrà clar o poc ennuvolat en general amb alguna franja de núvols alts i prims. També hi haurà núvols baixos i mitjans en punts del quadrant nord-est, on també creixeran nuvolades que deixaran el cel localment molt ennuvolat o cobert en aquest sector. Així mateix, al centre del dia creixeran nuvolades en punts del Pirineu i Prepirineu. D'altra banda, hi haurà intervals de núvols baixos fins al migdia al vessant nord del Pirineu i al matí al nord de Ponent i l'altiplà Central.

Precipitacions

A partir del matí i fins a la nit s'esperen alguns xàfecs al quadrant nord-est, febles o localment moderats, que puntualment aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o neu granulada. La cota de neu rondarà els 1.300 metres. També s'espera precipitació feble, dispersa i intermitent al vessant nord del Pirineu al llarg del dia.

Temperatura

La temperatura mínima serà lleugerament, o localment moderadament, més gran. La màxima serà semblant o lleugerament més alta.

Visibilitat

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general. No obstant, hi haurà bancs de boira i boirina matinals al nord de Ponent, serralada prelitoral sud ia l'altiplà Central. També serà puntualment regular a punts del litoral nord ia zones de muntanya del quadrant nord-est a partir de migdia. Independentment, serà regular o localment dolenta al vessant nord del Pirineu fins a mig matí.

Vent

El vent serà fluix i de direcció variable de matinada, excepte les Terres de l'Ebre on hi haurà vent del nord-oest entre fluix i moderat. A partir del matí bufarà entre fluix i moderat amb cops forts de component nord. Bufarà tramuntana a l'Empordà i mestral a la vall de l'Ebre, amb algunes ratxes molt fortes. A l'interior del quadrant nord-est i al sector central del litoral i prelitoral el vent girarà a component sud.