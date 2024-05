En quins punts de la xarxa viària espanyola patrullen les motos camuflades de la DGT?

per Redacció CatalunyaPress

Les dades de sinistralitat a la xarxa viària d'Espanya durant el primer trimestre del 2024 han mostrat un increment preocupant en el nombre de morts en accidents de trànsit, amb un augment del 16% en comparació del mateix període del 2023.

En resposta a aquesta situació, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, havia anunciat noves mesures per combatre l'augment de la sinistralitat.

Entre aquestes, Marlaska va esmentar un increment dels controls d'alcohol i drogues, així com la instal·lació de més radars. A més, ha informat que es desplegaran més motos camuflades (de la Guàrdia Civil) per vigilar de prop els motoristes, encara que aquestes patrullaran només en algunes comunitats autònomes.

El ministre va indicar les comunitats autònomes on ja funcionen les motos camuflades de la Guàrdia Civil. Aquests territoris són Canàries, Castella i Lleó, Galícia, Comunitat Valenciana, Andalusia i Balears.

D'altra banda, es prioritzarà l'ús d'aquestes motos camuflades en les hores amb més trànsit de motoristes, que s'estableixen sobretot els caps de setmana, ia les carreteres amb més sinistralitat. Així mateix, es desconeix si Catalunya, el País Basc i Navarra, que són les comunitats autònomes que tenen transferides les competències en trànsit, disposaran d'aquest tipus de vehicles camuflats.

Cotxes camuflats

D'altra banda, també és habitual que es facin servir cotxes camuflats, amb el mateix propòsit: agafar tot conductor que no compleixi les normes de circulació.

La Guàrdia Civil generalment no revela els llocs on col·loca els radars mòbils, que solen estar instal·lats en vehicles camuflats. No obstant això, a través de diverses pàgines web, blocs i xarxes socials, podem deduir quines són les vostres ubicacions preferides.

En conseqüència, els llocs on més freqüentment s'estacionen aquests vehicles amb radar solen tenir vorals i cunetes a zones on s'espera que els conductors excedeixin els límits de velocitat, a més de comptar amb algun amagatall proper.

També és comú que se situïn després de ponts o després de les biondes de les baranes, sempre que la via ho permeti. A més, amb la introducció dels aparells velolàser, coneguts per la seva mida reduïda, es fa encara més difícil detectar-ne la presència.