Quins són els productes més robats als comerços durant l'estiu?

Els preservatius, per davant de les begudes alcohòliques i els protectors solars, són els productes més furtats als comerços de les Canàries, segons les dades de l'informe elaborat per Checkpoint Systems. A nivell nacional, cremes solars, olis i begudes alcohòliques són els tres productes que més es roben, seguits de preservatius i antimosquits, que completen el top 5.

Entre els productes més furtats a supermercats per regions d'Espanya destaquen la presència d'utensilis destinats a combatre la calor i els mosquits, però també n'hi figuren d'altres que solen ser dels més furtats durant tot l'any.

D'aquesta manera, l'informe revela que a Madrid els olis i els productes de cosmètica encapçalen el llistat del furt, mentre que a Andalusia són els antimosquits i les cremes solars, al País Valencià els bronzejadors i els gelats, a Galícia destaca el pop i els olis ia les Illes Balears ressalta el furt de banyadors i biquinis, encara que també hi ha el maquillatge.

Per la seva banda, al País Basc destaca un producte vulnerable tot l'any com són els accessoris per al mòbil, mentre en altres regions com Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Múrcia furten xoriços ibèrics, formatges i antimosquits, respectivament; a Aragó sobresurten les càpsules de cafè i la cosmètica.

Destaca que Catalunya ha estat, durant l'estiu de 2023, la regió amb més volum de furts a l'estiu, representant més del 26% del total nacional, i els vins i licors són els productes més hurtats, seguits pels olis i els embotits.

D'aquesta manera, la pèrdua desconeguda suposa el 0,9% del total de la facturació de les empreses de distribució a Espanya, fet que suposa un impacte aproximat de 592,2 milions d'euros al sector comercial tan sols a l'estiu, segons els dades del 'Baròmetre del Furt a la Distribució Comercial'.

El 32% dels furts registrats a l'estiu són productes vinculats a la indústria de l'alimentació i les begudes, on també destaca que el 27% representa productes de cura personal, maquillatge i bellesa.

Segons el baròmetre, el perfil més habitual és que prop de la meitat dels lladres (un 45%) tenen entre 31 i 50 anys. Segons dades del Ministeri d'Interior, els furts estiuencs a Espanya suposen un 26,2% del total anual i, el 2023, van superar la xifra dels 170.000 casos.

A més, la comparativa amb els últims anys alerta que els furts van créixer un 26,4% respecte al període estival de dos anys abans, fet que suposa una tendència a l'alça que els experts estimen que es pot repetir aquest estiu.