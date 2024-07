Rebaixen la condemna d'un dels membres de la Manada per la 'llei sí és sí'

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la rebaixa de 15 a 14 anys de presó que va fixar el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Navarra per a un dels cinc integrants de 'La Manada' condemnats per la violació grupal comesa als sanfermins de 2016, en aplicació de la llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, coneguda com la llei del 'només sí que és sí'.

La Sala Penal avala la interpretació que va realitzar el TSJ de Navarra quan va acordar reduir en un any la pena per a un dels condemnats en entendre que el Tribunal Suprem en el seu moment va imposar la pena de 15 anys per ser "pròxima" o "propana" " al mínim legal vigent llavors, abans d'entrar en vigor la llei.

A la seva sentència, l'alt tribunal recorda els arguments del tribunal navarrès que indicava que en entrar en vigor la llei, impulsada pel Ministeri d'Igualtat quan estava al capdavant del mateix Irene Montero, es va rebaixar el mínim legal del delicte en 1 any i 3 anys. mesos (de 14 anys, 3 mesos i 1 dia a 13 anys) i per tant la pena també s'havia de reduir ja que després de la reforma legal quedava situada dos anys per sobre del nou mínim legal.

La Sala Segona, amb ponència del magistrat Julián Sánchez Melgar, considera raonable el criteri expressat pel TSJ de Navarra perquè s'ajusta als paràmetres que va establir el Ple de la Sala Segona quan va abordar la línia a seguir en relació amb els assumptes afectats per la nova llei. En línia amb aquesta doctrina recorda que és essencial respectar el criteri de dosimetria penològica que va prendre en consideració el tribunal sentenciador.

"En el nostre cas --assenyala la Sala-- és clar que el Tribunal Suprem va situar la pena molt poc per sobre del seu llindar mínim. En concret va dir el següent: Cosa que justifica la imposició d'una pena superior al mínim legalment previst, encara que molt proper al mateix”.

La Sala analitza els arcs penològics establerts quan el Suprem va resoldre el recurs de cassació i indica que va imposar una pena 9 mesos per sobre del mínim legal d'aquell moment. Aquesta pena establerta llavors (15 anys) és ara, amb la nova regulació, superior en dos anys al mínim imposable, “després la nova llei és més favorable per a l'acusat perquè ha baixat 1 any i 3 mesos el llindar mínim imposable, i manté el mateix sostre”.

LA LLEI ÉS "MÉS FAVORABLE"

El tribunal indica que no hi ha cap dubte que la 'llei del només sí que és sí' resulta més favorable que la regulació anterior i bona prova d'això va ser que el mateix legislador va modificar la seva inicial conceptuació penològica per elevar-la, a la vista de la realitat social i les revisions que s'estaven produint.

La sentència afegeix que no es poden fer diferències "entre aquest cas, per més que sigui particularment mediàtic, i els centenars de casos que han estat analitzats per aquesta Sala Casacional, on de forma molt reiterada s'ha declarat que el marc penològic instaurat per la nova Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, és més beneficiós que la regulació anterior”.