Recollida solidària de Mercadona per als bancs d'aliments de Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Els supermercats de Mercadona a Catalunya recolliran donatius per a la Recollida Primavera de la Federació Espanyola d'Aliments (Fesbal) des d'aquest divendres 24 de maig i fins el proper diumenge 2 de juny.

Les quantitats donades "es transformaran íntegrament en aliments i productes" per a les entitats participants, que decidiran quin producte necessiten, en quina quantitat i quan prefereixen rebre'ls, ha informat Mercadona en un comunicat emès aquest mateix divendres.

En aquest sentit, la directora d'Acció Social de la cadena de supermercats, Laura Cruz, ha assegurat que "la donació a la línia de caixes permet respondre de manera més eficient a les necessitats reals dels usuaris finals".

El balanç de l'edició de l'any passat

Mercadona va sumar 215 entitats d'Espanya i Portugal a la seva xarxa de col·laboració el 2023, fins a assolir les 762 a tancament d'exercici, en què va donar 23.100 tones de productes.

A Catalunya, la companyia va donar 3.524 tones d'aliments a les 163 entitats socials amb què col·labora, de les quals va repartir gairebé 2.598 entre associacions de les comarques de Barcelona, 535 entre les de Tarragona, i gairebé 252 i 139 a les de Girona i Lleida, respectivament.

Responsabilitat social

La companyia ha emmarcat aquesta actuació al seu Pla de Responsabilitat Social, en el marc del qual també col·labora amb fundacions en la decoració de les botigues i disposa d'un sistema de gestió ambiental propi.

Cal tenir en compte que Mercadona també va col·laborar el 2023 (i anys anteriors) amb campanyes com el Gran Recapte d'Aliments, organitzat per la Fesbal a la tardor (va ser del 24 al 30 de novembre de l'any passat) i que va suposar la donació de més de 2,6 milions d'euros per comprar aliments.

Així mateix, la companyia té clar que un dels seus compromisos és compartir amb la societat tot allò que rep, i així es recull al Pla de Responsabilitat Social. De fet, a banda de la donació d'aliments, Mercadona també col·labora amb fundacions i centres ocupacionals en la decoració de botigues, una feina feta per persones amb discapacitat intel·lectual. I presta una atenció especial a la sostenibilitat ia la cura del medi ambient.