Les recomanacions de l'Hospital Vall d'Hebron per evitar cremades a Sant Joan

El cap de la secció de la Unitat de Cremats de l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona), Jordi Serracanta, ha constatat que a la revetlla de Sant Joan augmenten les atencions per ferides causades per petards i fogueres, i crida a la prevenció: " Totes les cremades que veiem es poden prevenir”.

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press, en què ha apuntat que les atencions a la Unitat de Cremats de la Vall d'Hebron "han disminuït força els últims anys", i ho ha atribuït a una regulació més gran dels petards i més control a la venda d'aquests productes, així com a la conscienciació de la població.

Serracanta ha concretat que el 2020 es van atendre 15 pacients, 6 dels quals van necessitar ingrés, davant dels 8 pacients atesos i 2 ingressats que hi va haver el 2023, i ha explicat que el perfil majoritari dels pacients cremats a Sant Joan és el de joves entre 15 i 25 anys.

Ha dit que les cremades lleus acostumen a estar provocades per petites espurnes dels petards, mentre que les cremades greus solen estar relacionades amb la foguera.

Recomanacions

Ha insistit a prevenir davant les cremades i ha recomanat comprar petards adequats a l'edat de qui els utilitzarà i adquirir-los en un punt de venda autoritzat.

Serracanta també recomana no llençar petards a llocs on hi hagi molta gent, i no guardar-los a la butxaca o en una motxilla a l'esquena.

També ha recalcat que mai s'han de posar petards dins d'ampolles "perquè això pot produir metralla i, per tant, un altre tipus de ferides", i ha recordat que no es poden encendre dins de casa.

Ha aconsellat seguir les instruccions del fabricant i assegurar-se que els menors sempre estan acompanyats per un adult: "No agafar-los mai amb la mà. Cal col·locar-los en un lloc i encendre'ls amb un metxa".

Pel que fa a les fogueres, ha recordat que cal tenir l'autorització de l'ajuntament, que cal situar-la a més de 15 metres de cotxes i façanes i que "no s'han d'encendre mai amb un líquid inflamable".

Com actuar

Serracanta ha explicat que, si es produeix una cremada lleu perquè salta alguna espurna i la zona de la pell afectada comença a picar ia posar-se vermella, "la primera cosa que cal fer és refredar la zona cremada" amb aigua freda, col·locant-la a uns 15 centímetres del raig daigua durant 15 minuts.

En cas de cremades més greus, com les causades en encendre's els petards a la butxaca, ha aconsellat apagar el foc, tapar la zona afectada amb una tovallola o roba neta i avisar el Sistema d'Emergències Mèdiques (telèfon 112) o recórrer al Centre d'urgències d'atenció primària (CUAP).