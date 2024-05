Es redueix gairebé un 15% els casos de menors en risc de patir violència vicària

per Helena Celma

Els casos de violència de gènere amb menors en risc alt o extrem de patir violència vicària han baixat un 14,37% respecte al mes passat, segons es desprèn de les dades del sistema VioGén, del Ministeri de l'Interior, del mes d'abril.

En concret, Interior té detectats al Sistema VioGén 1.439 casos amb menors en risc de ser agredits pel maltractador de la seva mare, dels quals 1.296 estan en un risc mitjà, 141 en alt i dos en extrem.

Mentrestant, el mes de març passat, existien 1.431 casos, amb 1.264 en risc mitjà, 159 en alt i 8 en extrem.

El departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska recull les xifres dels casos de violència de gènere registrats per VioGén en què hi ha risc per als menors fills de les víctimes.

També exposa que el 30 d'abril d'aquest any hi ha 135 casos amb menors en situació de vulnerabilitat alta i extrema (134 i un) i 1.402 en mitjana.

En total, hi ha 86.648 casos actius de menors en situació de vulnerabilitat, menors en situació de risc i casos d'especial rellevància registrats al Sistema VioGèn, 44.904 dels quals estan a càrrec de la víctima.

1.252 casos de violència de gènere en risc extrem i alt

Respecte als casos de violència de gènere del Sistema VioGén, les dades reflecteixen que hi ha 86.648 actius, dels quals apunta que 12 estan en risc extrem, 1.240 en alt, 13.066 al mig, 38.663 en baix i en 33.667 no s'aprecia.

Per comunitats, el nombre més gran de casos actius és a Andalusia, amb 23.221; el segueix el País Valencià, amb 13.777; la Comunitat de Madrid, amb 10.537; Canàries, amb 5.785; Galícia, amb 4.988; Múrcia, amb 4.945; Castella-la Manxa, amb 4.815; Castella i Lleó, amb 4.264; Balears, amb 3.648; Extremadura, amb 2.418; Aragó, amb 2.206; Astúries, amb 1.887; Navarra, amb 1.711; Cantàbria, amb 1.241; La Rioja, amb 734; Ceuta, amb 247; i Melilla, amb 224.

Mentrestant, Catalunya i el País Basc apareixen a l'informe sense casos actius. Aquest any ja són set els menors assassinats presumptament pel seu pare i 60 des del 2013, quan es van començar a demanar dades.

D'altra banda, les dones assassinades per violència de gènere pugen aquest 2024 a deu ia 1.254 des del 2003.