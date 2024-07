Reforç per combatre els incendis forestals: més Bombers per als mesos de calor

per Pau Arriaga Pérez

L'estiu és sinònim de vacances, descans, calor, terrasses... però també hi ha altres fets vinculats a aquesta estació que no són tan positius i agradables. És el cas dels incendis forestals, cosa amb què convivim, però que en un moment com l'actual, en el context de sequera, pot ser encara més greu.

Sigui com sigui, la Generalitat ha volgut reforçar el cos de Bombers amb vista a la campanya que ja està en marxa; així, el Pla a Alfa s'ha adaptat al canvi climàtic i té 5 nivells, des del 0 per al nivell més baix de perill fins al 4 per a un perill de nivell extrem d'incendi forestal.

Pel que fa al múscul , a la quantitat d'efectius del cos, el dispositiu es reforça amb 471 persones. Segons ha explicat el Govern, aquesta ampliació de la plantilla vol servir per "dotar de més robustesa els equips que s'encarreguen de prevenir i afrontar les emergències forestals d'aquest estiu".

Desglossats, els professionals són

375 són Ajudants d'Ofici Forestal (AOF).

30 són tècnics Especialistes Operadors de Control (TEOC).

124 agents i 34 subinspectors/res no s'incorporen al Cos d'Agents Rurals.

Helicòpters, avions i vehicles terrestres

De la mateixa manera, també s'ha conegut la quantitat de vehicles que el cos té a disposició en cas d'actuar contra alguns d'aquests focs en zones forestals.

La flota aèria de Campanya Forestal estarà integrada per 28 màquines, 19 helicòpters (10 bombarders, 6 de comandament i 3 de rescat) i 9 avions de vigilància i atac (AVA).

D'altra banda, la flota de mitjans terrestres estarà integrada per 821 vehicles, amb la inclusió de 29 nous vehicles. La policia del medi ambient a Catalunya compta amb 240 vehicles, 1 helicòpter i 18 drons amb equipació òptica i sensors tèrmics.

2024, el tercer any més sec en moltes dècades

Cal tenir en compte que les xifres actuals situen aquest 2024 com el tercer any més sec a Catalunya a dècades. Les pluges de la primavera, però, han frenat l'impacte de la sequera estructural a la meitat nord del país. Al sud, però, la situació continua sent molt preocupant.

Entre l'1 de gener i el 15 de maig, els Bombers de la Generalitat han treballat en 1.750 incendis de vegetació; un 34% menys que el mateix període de l'any passat. Aquest descens s'explica gràcies a les pluges que han caigut especialment després de Setmana Santa.

Les dades, en temps real

El Departament dAgricultura de la Generalitat és qui actualitza, gairebé en temps real, la quantitat de sòl agrícola que sha cremat. Podeu consultar aquesta informació en aquest enllaç . Les dades es poden consultar filtrats per comarques, dates o la variable que es vulgui.