El Rei emèrit ja ha arribat a Madrid per assistir al casament d'Almeida

El Rei emèrit ha arribat a última hora del matí a Madrid per assistir aquest dissabte a l'enllaç de l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, amb Teresa Urquijo i Moreno.

Joan Carles ha abandonat la terminal d'autoritats de l'Aeroport de Barajas somrient i saludant amb la mà, segons les imatges captades per les càmeres.

L'emèrit té previst assistir demà al casament d'Almeida atès que la seva futura dona és néta d'una cosina germana seva, Teresa de Borbó-Dos Sicilias. També assistiran a l'enllaç Doña Sofía així com les infantes Elena i Cristina, segons indica 'ABC'.

Aquesta serà la quarta visita que l'emèrit farà a Madrid i la novena a Espanya des que es va traslladar a Unió dels Emirats Àrabs l'agost del 2020, on ha instal·lat la seva residència permanent.

El que va ser Rei durant gairebé quatre dècades va fer el seu primer viatge a Espanya el maig del 2022, el qual no va estar exempt de polèmica per l'atenció mediàtica que va generar el seu pas per Sanxenxo per assistir a les regates. Aleshores, també va anar a Zarzuela, on es va reunir amb Felip VI i aquest li va traslladar el seu malestar per com s'havia gestionat la seva estada.

Des d'aleshores, Don Juan Carlos ha fet set visites més, amb lapses de temps cada vegada més reduïts entre elles i també amb un menor enrenou informatiu. L'última va tenir lloc a mitjans de març quan es va desplaçar primer a Vitòria per a uns exàmens mèdics i després a Sanxenxo.

Segons ha avançat 'El Mundo', Don Juan Carlos aprofitarà la seva estada a Madrid per acudir diumenge al Palau de la Zarzuela, si bé des de la Casa del Rei, com és habitual en tot el que envolta l'emèrit, no han volgut confirmar aquest extrem i si hi haurà una trobada amb els Reis.

L'emèrit també va passar breument per Zarzuela el 31 d'octubre passat, dia en què la Princesa Leonor va jurar la Constitució després d'assolir la majoria d'edat, abans d'anar a la celebració familiar que es va organitzar amb aquest motiu al Palau del Pardo. L'antic monarca va viatjar per última vegada a Madrid al desembre amb motiu del 60 aniversari de la infanta Elena, al qual també van assistir Don Felipe i Doña Letizia.