El rei Felip VI compleix una dècada al capdavant de la Corona

El 19 de juny de 2014 Felip VI es va presentar davant les Corts a la cerimònia de proclamació amb un discurs d'"exemplaritat" que ha anat desenvolupant en aquests deu anys i que tenia com a objectiu recuperar la debilitada imatge de la Corona, assetjada fa una dècada per els escàndols que afectaven tant el senyor Joan Carles com altres membres de la família reial.

En aquell primer discurs, Don Felipe va sostenir que el Rei ha de "ser símbol de la unitat i permanència de l'Estat", "respectar el principi de separació de poders" i mantenir la "neutralitat política".

"Trobareu en mi un cap de l'Estat lleial i disposat a escoltar, a comprendre, a advertir ia aconsellar i també a defensar sempre els interessos generals", va assegurar. A més, ha posat especial èmfasi que "la Corona ha de buscar la proximitat amb els ciutadans, saber guanyar-se contínuament la seva estima, el seu respecte i la seva confiança" i també complir amb la seva exigència d'"exemplaritat" els que protagonitzen la vida pública.

"El Rei, al capdavant de l'Estat, ha de ser no només un referent sinó també un servidor d'aquesta exigència justa i legítima de tots els ciutadans", ha defensat.

Millorar la imatge de la Corona

Com a encarnació d'"una monarquia renovada per a un temps nou", en les seves pròpies paraules, Felip VI va emprendre ràpidament accions per intentar contenir el deteriorament de la imatge de la Corona, copejada pels escàndols al voltant de Joan Carles, en particular després del accident de Botswana el 2012, i la imputació de la Infanta Cristina i el seu llavors marit, Iñaki Urdangarín, al 'cas Noos'.

De fet, tal com va reconèixer recentment Rafael Spottorno, cap de la Casa del Rei en el moment de l'abdicació de Joan Carles I, les enquestes i el traking interns que feia durant mesos a Zarzuela feien una valoració negativa del monarca, davant d'una valoració més positiva del príncep d'Astúries.

Així les coses, el primer pas va ser reduir els membres de la Família Reial a ell mateix, la Reina Letizia i les seves dues filles, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, així com els emèrits, Don Juan Carlos i Doña Sofía, deixant fora a dues germanes.

Setmanes més tard, des de Zarzuela es va procedir a aclarir que les infantes Elena i Cristina no podrien realitzar activitats de caràcter institucional excepte a petició expressa del Rei i sense percebre cap mena de prestació a canvi.

D'altra banda, Don Felipe va donar instruccions perquè a partir de l'1 de gener del 2015 els membres de la Família Reial no poguessin viatjar gratis en vols comercials, acceptar regals personals "que puguin comprometre la dignitat de les seves funcions institucionals" ni beneficiar-se de favors o serveis oferts en condicions avantatjoses per la seva condició.

A més, al juny de 2015, el monarca va procedir a retirar el títol de duquessa de Palma a la Infanta Cristina, que finalment seria absolta el febrer de 2017. Però si marcar distàncies amb la seva germana petita i llavors marit va ser la prioritat inicial, posteriorment el Rei es va veure obligat a fer el mateix amb el seu pare.

Obligat a distanciar-se de Joan Carles

El 15 de març de 2020, amb els espanyols recent reclosos a casa seva per la pandèmia, es va anunciar que el Rei renunciava a qualsevol herència de Joan Carles "que personalment li pogués correspondre" i que l'emèrit, que el maig de 2019 hi havia anunciat la seva retirada de la vida pública, deixaria de percebre l'assignació fixada als Pressupostos de la Casa del Rei.

El juny d'aquell mateix any la Fiscalia va obrir diligències pel suposat cobrament de comissions pel Rei emèrit en relació amb la concessió de l'AVE a La Meca a empreses espanyoles i el 3 d'agost Zarzuela va anunciar que Joan Carles s'havia traslladat a Emirats Àrabs Units, on acabaria establint la seva residència i on roman fins ara.

El novembre de 2020 van arribar dues investigacions més més: una per l'ús per part de Don Juan Carlos i altres familiars de targetes de crèdit opaques després de la seva abdicació, i una altra en relació amb un suposat compte amb 10 milions d'euros al seu nom en l'illa de Jersey, un paradís fiscal.

L'antic monarca va dur a terme dues regularitzacions fiscals --una al desembre del 2020 per 678.000 euros i una altra el febrer del 2021 per gairebé 4,4 milions-- amb vista a aclarir el seu panorama judicial i finalment va veure com una rere l'altra les investigacions a la seva contra es tancaven. Tampoc va prosperar posteriorment la demanda que la que fos la seva amiga íntima, Corina Larssen, va presentar en contra contra la justícia britànica.

Això va aplanar el camí que pogués tornar de visita per primera vegada el maig del 2022, en aquella ocasió envoltada de polèmica per la seva gran exposició mediàtica, però en els últims mesos les seves visites s'han fet cada cop més freqüents --aquesta mateixa fi de setmana és a Sanxenxo per assistir a una regata-- i també més discretes, amb retrobaments familiars inclosos. Tot i això, per ara no ha tornat a plantejar-se la possibilitat de la seva tornada definitiva a Espanya.

La Corona, símbol de la Unitat d´Espanya

L'altre gran tema que ha marcat aquesta primera dècada al tron de Felip VI ha estat sens dubte Catalunya. En aquell primer discurs com Rei, ja va deixar clara la seva "fe a la unitat d'Espanya, de la qual la Corona és símbol" i va defensar que a l'"Espanya unida i diversa, basada en la igualtat dels espanyols, en la solidaritat entre els seus pobles i en el respecte de la llei", cabien tots els espanyols.

D'aquí ve que després del referèndum independentista celebrat l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya, el monarca optés per pronunciar un discurs inusual que li va guanyar l'enemistat dels partits independentistes catalans fins ara, ja que van veure en les seves paraules una ingerència del monarca .

Aquell discurs del 3 d'octubre és fins ara el més important, ja que amb ell es va posicionar clarament en defensa de la Constitució davant dels que buscaven "il·legalment proclamar la independència de Catalunya", a qui va acusar d'"una deslleialtat inadmissible cap als poders" de l'Estat".

Don Felipe va carregar contra els responsables de la Generalitat, llavors encapçalada per Carles Puigdemont, que "d'una manera clara i rotunda, s'han situat totalment al marge del dret i de la democràcia".

"Han pretès fer fallida la unitat d'Espanya i la sobirania nacional, que és el dret de tots els espanyols a decidir democràticament la seva vida en comú", els va recriminar. Amb la seva intervenció, també va voler enviar un missatge de tranquil·litat tant als catalans no independentistes --"no esteu sols"-- com a la resta d'espanyols.

"Són moments difícils, però els superarem. Són moments molt complexos, però ens en sortirem (...) perquè els nostres principis democràtics són forts, són sòlids".

Aquell discurs, més de sis anys després, el continua perseguint. Des de la Generalitat, primer el president Quim Torra i després, encara que en menor mesura Pere Aragonés, han intentat boicotejar sempre que han pogut els actes oficials a què ha assistit, negant-se a rebre'l com prescriu el protocol.

Paradoxalment, Don Felipe va haver de sancionar precisament l'11 de juny passat la Llei d'Amnistia per la qual els dirigents independentistes que van ser condemnats en el seu moment en relació amb els successos de l'1-O veuran anul·lades les sentències.