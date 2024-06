El Rei inicia demà la seva primera gira pels països bàltics sense cap ministre

El Rei Felip VI inicia aquest diumenge la seva primera gira pels països bàltics en què no anirà acompanyat per cap ministre, com és habitual. A més de les preceptives trobades amb les màximes autoritats d'Estònia, Letònia i Lituània, el monarca té previst visitar les tropes espanyoles desplegades en aquests dos últims països en el marc dels esforços de l'OTAN per protegir el Flanc Est davant l'amenaça russa .

Ni el titular d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, que és qui amb més freqüència és qui acompanya el Rei en els seus viatges a l'exterior, ni la de Defensa, Margarita Robles, en incloure la gira trobades amb soldats espanyols, aniran amb el monarca a aquesta ocasió, segons han confirmat a Europa Press els seus departaments respectius.

En el cas d'Albares, el ministre assisteix dilluns a Luxemburg a la reunió de ministres d'Exteriors de la UE, mentre que Robles visitarà aquell dia al matí la Unitat Mèdica d'Aeroevacuació de l'Exèrcit de l'Aire a la base aèria de Torrejón de Ardoz .

La representació del Govern en aquest viatge, com el que popularment es coneix com a 'ministre de jornada', recaurà en el cap de l'Estat Major de la Defensa, almirall general Teodoro Esteban López Calderón, han precisat les fonts. El JEMAD té un rang de secretari d'Estat.

El viatge serà el primer que el monarca faci a l'estranger després de dimecres el desè aniversari de la seva arribada al tron i també la primera ocasió que visiti aquests tres països membres de la UE i de l'OTAN. L'únic precedent va ser el viatge d'Estat que van fer el 2019 el Rei Joan Carles I i la Reina Sofia.

La gira arrencarà a Tallinn, on Don Felipe té previst mantenir una trobada bilateral amb el president d'Estònia, Alar Karis, a Kadriorg, el seu residencial oficial, i després visitarà el Parlament estonià, Riigikogu, on serà rebut pel seu president, Lauri Hussar .

A més, el Reya aprofitarà per visitar el vaixell amfibi portaeronaus 'Juan Carlos I', que estarà atracat al port de Tallin després d'haver participat a BALTOPS 2024, el principal exercici que l'OTAN realitza en aigües del mar Bàltic i que va acabar aquest dijous.

La participació espanyola ha consistit en el Grup de Combat Expedicionari 'Dédalo24', al comandament del contraalmirall Gonzalo Villar i compost pel portaaeronaus 'Juan Carlos I', amb els seus avions Harrier AV8B+ i helicòpters AB-212 i un Batalló Reforçat de Desem de Marina. De la seva escorta se n'ha encarregat la fragata 'Blas de Lezo'.

Per acabar la jornada, el president estonià oferirà un sopar oficial al Palau Presidencial. Ja dilluns, Don Felipe es traslladarà a Vílnius, on arrencarà la seva agenda amb una trobada amb el president de Lituània, Gitanas Nauseda, que també li oferirà un dinar.

A la capital lituana, el Rei assistirà a l'ofrena floral al memorial pels caiguts per la independència al cementiri Antakalnis i visitarà igualment el Parlament, Lituània.

A continuació, Felip VI es desplaçarà fins a Base Aèria de Siauliai, on visitarà els hangars de reacció ràpida i visualització del simulacre 'Tango Scramble', és a dir, una alerta d'entrenament amb vista a una missió real d'intercepció d'una aeronau.

Aquí, el Rei tindrà ocasió de mantenir una trobada amb el contingent espanyol que participa a la missió de Policia Aèria del Bàltic (BAP) de l'OTAN. Espanya participa en aquesta missió, creada el 2004 després de l'entrada dels països bàltics a l'OTAN, des del 2006. L'actual desplegament del 'Destacament Vilkas' va arrencar l'1 d'abril passat i es prolongarà durant quatre mesos.

El contingent ho integren 150 aviadors de l'Ala 12 i Ala 15 (juntament amb personal de diverses unitats de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai) i per vuit avions F-18. A aquests s'hi afegeix un A400M de l'Ala 31, així com aviadors del Centre Logístic d'Armament i Experimentació per ajudar amb la guerra electrònica, per la qual cosa en total hi ha gairebé 190 efectius.

Dimarts, el monarca completarà la gira a Letònia, on es reunirà amb el president, Edgars Rinkevics, i assistirà a l'ofrena floral al Monument a la Llibertat. A més, en aquest cas també hi ha prevista una reunió amb la primera ministra, Evika Silina, així com una visita al Parlament letó, Saeima.

Abans de viatjar de tornada a Espanya, el Rei es desplaçarà a la base militar d'Adazi per reunir-se amb el contingent espanyol que s'hi troba desplegat en el marc de la missió de l'OTAN 'Presència Avançada Reforçada' (eFP, en les sigles en anglès).

Espanya contribueix actualment amb uns 650 efectius, ja que arran de la invasió russa d'Ucraïna, es va decidir reforçar amb 200 militars més el contingent de 450 inicial. El contingent espanyol compta amb carros de combat 'Leopard 2 E' i vehicles de combat d'Infanteria (VCI) 'Pizarro', que s'han desplegat per primera vegada a l'exterior per a aquesta missió.

També s'aporten altres mitjans mecanitzats com el transport eruga cuirassat (TOA) M-113, morters pesants, vehicles de combat de Zapadores (VCZ) i míssils contra carro 'Spike'. Així mateix, s'ha procedit a desplegar a la base aèria de Lielvardes una Unitat de Defensa Antiaèria (UDAA), sobre la base d'una bateria NASAMS.