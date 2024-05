El Rei jura bandera 40 anys després del seu ingrés a l'AGM davant la Princesa Leonor

per Redacció CatalunyaPress

El Rei Felip VI ha tornat a jurar bandera aquest dissabte, 4 de maig, 40 anys després del seu ingrés a l'Acadèmia General Militar (AGM) de Saragossa. En aquesta ocasió, la Princesa d'Astúries, Leonor de Borbó, ha estat testimoni com a dama cadet.

L'acte central militar, que ha estat presidit pels Reis, Felip VI i Letizia, ha començat a les 11.30 hores, amb l'entrada a formació de la bandera espanyola al Pati d'Armes, al ritme de l'Himne Nacional. Tot seguit, el cap de l'Estat ha estat rebut amb les protocol·làries salves i ha passat revista a les unitats en formació.

Abans de l'inici del jurament, el Rei s'ha incorporat a la companyia de la promoció. Ha estat el primer a besar l'ensenya nacional, a les 11.40 hores, abillat amb l'uniforme de capità general de l'Exèrcit de Terra, i s'ha dirigit a la tribuna d'autoritats, des d'on ha presidit la resta de l'acte, juntament amb la Reina Letizia.

Els seus més de 200 companys de la XLIV promoció també han tornat a jurar bandera, com ja va passar el 2010, amb motiu del 25è aniversari. També ho han fet, entre aplaudiments dels convidats, diversos familiars de militars de la promoció morts.

La Princesa Leonor ha participat en aquest acte castrense amb l'uniforme militar d'època de casaca blava, pantalons vermells i barret de ploma, com a alumna de segon any de l'AGM, juntament amb la resta de cavallers i dames cadets.

El tinent general Francisco Javier Marcos Izquierdo, cap de la Unitat Militar d'Emergències (UME), ha estat l'encarregat de pronunciar una al·locució adreçada als presents, encara que especialment als companys de promoció, el Rei Felip VI entre ells.

"Hi ha llocs que romanen sempre al cor, on un ha fet coses grans i per als que avui hem tornat a jurar bandera, aquesta acadèmia, aquest imponent pati és un d'aquests llocs", ha afirmat el tinent general Francisco Javier Marcos, qui ha recordat que "aquí, fa 40 anys, vam fer una cosa gran: comprometre'ns amb Espanya".

Ha agraït la presència dels Reis a l'acte i ha qualificat de "privilegiada coincidència" la participació de la Princesa d'Astúries com a dama cadet. "És un esdeveniment únic a la història de l'Acadèmia General Militar, de la monarquia i d'Espanya".

El tinent general Francisco Javier Marcos ha continuat que amb un petó, "el gest més universal amb què l'ésser humà expressa el seu afecte, 220 fills i filles d'Espanya hem tornat a manifestar el nostre amor a la Pàtria, cosa que deixa una inesborrable" .

"Ha estat un instant fugaç, en què el nostre pols s'ha accelerat, perquè hem fet un petó al cor d'Espanya i hem sentit el batec dels milions d'espanyols que la respecten, la protegeixen i l'honren", ha expressat. També ha observat: "La veritable vocació de servei no consisteix a lliurar coses, sinó a lliurar-se a un mateix".

A més, ha situat la XLIV promoció com a exemple d´unió, "lleialtat al Rei, defensa d´Espanya i els seus valors i de la Constitució". En definitiva, es tracta d'un compromís amb Espanya, "sense complexos" i als valors de la bandera, "més duradors que els vaivens de la història, perquè pertanyen a l'essència del poble espanyol".

Per part seva, el general director de l'Acadèmia General Militar, Manuel Pérez López, ha assenyalat la 'rejura' de la XLIV promoció com a "singular", emmarcada en un any acadèmic "molt especial".

"Per a l'AGM és un motiu d'orgull formar al costat d'una promoció que fa 40 anys que servix Espanya amb honor, tal com heu demostrat els seus components en multitud d'escenaris i situacions", ha pronunciat Pérez López, destacant el seu "companyerisme i disposició ".

El director de l'AGM ha definit la XLIV promoció com a "cohesionada i unida pels llaços del companyerisme, adobada pel pas dels anys". En aquest punt, ha apel·lat als cadets per recomanar-los que la XLIV sigui "el mirall on mirar-se" al llarg de l'"exigent" camí a la cursa de les armes.

L'acte protocol·lari s'ha acabat a les 12.50 hores amb l'entonació de l'himne de l'Acadèmia General Militar i la parada per l'avinguda de l'Exèrcit. En aquesta ocasió, ni autoritats nacionals ni autonòmiques s'han sumat a la celebració d'aquest dissabte a la institució castrense. De la mateixa manera, s'ha retut un sentit homenatge als que van donar la vida per Espanya.

Aquest ritu, que forma part de l'esperit de l'Acadèmia General Militar, se celebra quan les promocions successives arriben als 25, 40 i 50 anys d'existència.

La bandera ha estat besada per més de 30.500 oficials des de la confecció, per part d'artistes espanyols, el 1886. Conserva el seu escut original per tenir consideració d''històrica'.

Felip VI va ingressar a l'Acadèmia General Militar l'1 de setembre del 1985 i va jurar bandera el 20 d'octubre del mateix any, mentre que la resta dels seus companys de promoció ho van fer el 20 de desembre.

D'altra banda, la Princesa d'Astúries, la dama cadet Borbó Ortiz, que va ingressar a l'AGM el 17 d'agost del 2023 i va jurar bandera el 7 d'octubre, és a punt de concloure la seva formació a l'Exèrcit de Terra. Els propers cursos els completarà a l'Armada (Marín) ia l'Exèrcit de l'Aire (San Javier).