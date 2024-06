El Rei, rebut amb honors militars a Estònia

per Gabriel Izcovich

El Rei Felip VI ha estat rebut pel president d'Estònia, Alar Karis, al Palau de Kadriorg amb honors militars a l'arrencada de la seva primera gira pels països bàltics, que es prolongarà fins dimarts.

Don Felipe ha arribat sense l'acompanyament de cap ministre, com és el preceptiu, si bé el Ministeri de Defensa ha anunciat quan el Rei ja estava volant cap a Estònia que el seu titular, Margarita Robles, se sumarà a la visita a les tropes a Letònia, última etapa de la gira, que preveu trobades amb soldats espanyols desplegats actualment als tres països.

El monarca ha aterrat poc després de les 15.00 hores locals (14.00 hora espanyola) a l'aeroport de Tallin i s'ha traslladat directament a Kadriorg, residència oficial del president estonià. Aquí, el monarca ha estat saludat per Karis, amb qui ha passat revista a la formació desplegada per a l'ocasió, que li ha rendit honors militars després de la interpretació dels dos himnes nacionals.

Tots dos mantindran ara una trobada bilateral i està previst que el president estonià acompanyi el monarca l'acompanyi en la visita que farà aquesta tarda al vaixell amfibi portaaerovans 'Juan Carlos I' després d'haver participat al BALTOPS, en l'exercici principal de l'OTAN al mar Bàltic.

Abans d'això, Don Felipe té previst desplaçar-se al Parlament estonià, Riigikogu, on serà rebut pel seu president, Lauri Hussar. La visita a Tallinn conclourà amb el sopar en honor del Rei que oferirà el president Karis al Palau de Kadriorg, on està previst un brindis per part de Don Felipe.

Aquesta és la primera visita que Felip VI fa als països bàltics des de la seva proclamació, de la qual s'han complert 10 anys aquesta setmana i serà el tercer viatge que faci per visitar les tropes espanyoles desplegades a l'estranger del seu regnat, després de la efectuada el 2015 al Líban i la del 2019 a l'Iraq. Aquesta última va coincidir amb el 51è aniversari del Rei.

Tot i que el monarca hauria de viatjar acompanyat pel que popularment es coneix com a 'ministre de jornada', no ha estat el cas en aquesta ocasió. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, serà dilluns a Luxemburg per a la reunió amb els seus homòlegs de la UE mentre que la titular de Defensa, Margarita Robles, visita dilluns la Unitat Mèdica d'Aeroevacuació de l'Exèrcit de Terra a la base de Torrejón.

Finalment, des del Govern, a què es va notificar fa setmanes els plans de viatge del monarca, s'ha rectificat i s'ha decidit que Robles se sumi a la darrera etapa de la visita. A més, cal ressaltar que el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro Esteban López Calderón, que era qui acompanyaria en tot el viatge el Rei no ha pogut viatjar per una indisposició d'últim moment. Així doncs, Don Felipe ha arribat a la capital d'Estònia acompanyat només pel comandant del Comandament d'Operacions, tinent general Francisco Braco.

La visita de Felip VI als tres països bàltics es prepara des de fa mesos i donat l'interès dels tres presidents per rebre el monarca s'ha fet encaixar entre aquest diumenge, dia no laborable, i dimarts, tot i que dilluns també en festiu als tres països.