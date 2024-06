El Rei presencia com els F-18 espanyols a Lituània dissuadeixen Rússia al Bàltic

El Rei Felip VI ha estat testimoni aquest dilluns d'un dels simulacres amb què els pilots dels vuit caces espanyols desplegats a Lituània es preparen per fer front a l'amenaça russa al Bàltic i contribueixen a la dissuasió en una zona particularment calenta de Europa, a causa de l'enclavament rus de Kaliningrad.

El monarca, acompanyat pel president lituà, Gitanas Nauseda, ha assistit a l'exercici d'entrenament 'Tango Scramble' amb què els pilots dels F-18 espanyols es preparen de cara a una eventual amenaça real per part d'avions russos.

L´objectiu d´aquest simulacre és perfeccionar tota l´operació perquè quan es produeixen alertes reals poder actuar amb la màxima diligència. Així, una vegada sola l'alarma, l'avió s'ha d'enlairar en menys de 15 minuts i aconseguir arribar a la zona on s'ha detectat la presència d'un aparell no identificat en menys de 25 minuts.

L'aviació russa efectua vols freqüents cap a Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Lituània i Polònia, i els seus pilots no sempre s'identifiquen quan s'aproximen a l'espai aeri de l'OTAN, cosa que fa saltar les alertes.

Aquests simulacres s'efectuen de forma diària, però també es produeixen alertes reals, conegudes com a 'Alfa Scramble'. L'actual rotació de caces espanyols va arribar a la base lituana l'1 d'abril passat i el 4 d'aquell mes ja va registrar la primera. Des de llavors, i fins divendres passat, n'hi ha hagut gairebé una vintena.

La BAP es va crear el 2004 després de l'entrada dels països bàltics al'OTAN. Atès que cap dels tres disposen de mitjans aeris per garantir la seva seguretat en aquest àmbit, són altres països aliats els que fan torns per prestar-se-la. En el cas d'Espanya, va participar per primera vegada el 2006 i des d'aleshores ho ha fet de manera periòdica, especialment arran de la invasió russa per part d'Ucraïna de la península ucraïnesa de Crimea el 2014.

L'actual desplegament del 'Destacament Vilkas', com s'anomena els efectius que hi participen, va arrencar l'1 d'abril passat i es prolongarà durant quatre mesos. Actualment ho integren 150 aviadors de l'Ala 12 i Ala 15 (juntament amb personal de diverses unitats de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai) i per vuit avions F-18, que conclouran la seva missió el 31 de juliol.

A aquests s'hi afegeix un A400M de l'Ala 31, amb capacitat de reabastament en vol dels caces, així com aviadors del Centre Logístic d'Armament i Experimentació per ajudar amb la guerra electrònica, per la qual cosa en total hi ha gairebé 190 efectius.